Le plus grand Mondial de l’histoire s’ouvre aux Amériques

48 équipes, 104 matchs, trois pays organisateurs : la Coupe du monde FIFA 2026 inaugure une ère inédite pour le football mondial. La France, versée dans le groupe I, entame son parcours lundi 16 juin face au Sénégal.

C’est un tournoi hors norme qui débute ce mercredi 11 juin. Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde de football réunit 48 sélections nationales, seize de plus que lors des éditions précédentes, sur le sol de trois nations : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le coup d’envoi sera donné au mythique stade Azteca de Mexico, théâtre des éditions 1970 et 1986. La finale, elle, est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

Un format inédit, un tableau renouvelé

Fini les huit groupes de quatre. Les 48 équipes sont désormais réparties en 12 groupes de quatre nations, les deux premières de chaque poule rejoignant directement les seizièmes de finale, auxquels s’ajoutent les huit meilleures troisièmes. Au total, 104 rencontres se disputeront sur 39 jours dans 16 villes hôtes réparties sur trois pays.

Parmi les absents marquants : l’Italie, éliminée pour la troisième Coupe du monde consécutive. En revanche, la Jordanie, l’Ouzbékistan, Curaçao et les Îles du Cap-Vert font leur première apparition en phase finale.

Le calendrier des Bleus

Placée dans le groupe I, l’équipe de France de Didier Deschamps s’apprête à disputer trois rencontres en phase de poules : contre le Sénégal le 16 juin au MetLife Stadium, face à l’Irak le 22 juin au Lincoln Financial Field, puis contre la Norvège le 26 juin au Gillette Stadium.

Chez les bookmakers anglais, les Bleus sont annoncés comme deuxièmes favoris, derrière l’Espagne championne d’Europe en titre, devant l’Angleterre, l’Argentine — tenante du titre — et le Brésil.

Les premiers matchs à suivre

Dès ce mercredi, Mexique – Afrique du Sud lancera les hostilités. Jeudi, le Canada et la Corée du Sud entrent en lice. Dimanche 14 juin, les regards se tourneront notamment vers Brésil – Maroc, ainsi que vers l’Allemagne et les Pays-Bas.

Où suivre la compétition ?

En France, les droits de diffusion ont été acquis par M6 et beIN Sports. Les amateurs de streaming devront toutefois se méfier : selon un expert en cybersécurité cité par franceinfo, près de 20 000 faux sites de vente de billets auraient déjà été créés, et les autorités annoncent un dispositif inédit pour bloquer les flux illégaux lors des matchs.

FIFA, ABD’nin talimatıyla Dünya Kupası’nda İran taraftarlarına ayrılan biletleri iptal etti. Hani ABD özgürlükler ülkesiydi? pic.twitter.com/RBVMo1zugY — SON LAİK BÜKÜCÜ 🇹🇷 (@TheLaikYobaz) June 9, 2026

Plus qu’un jour pour faire vos prédictions…👀Le Champion du Monde 2026 sera = __________ 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/r1aMIfembl — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) June 10, 2026