Entre calculs géopolitiques, résilience économique russe et intérêts divergents, le conflit s’enlise dans une guerre d’usure qu’aucun des deux camps ne semble prêt à arrêter.

Par Robert Harneis

La guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année sans qu’aucune issue négociée ne se profile pour les belligérants. Derrière la boue des tranchées et les communiqués de victoire, une mécanique complexe — militaire, économique et diplomatique — s’est mise en place, maintenant jusqu’à présent le conflit dans un équilibre précaire. Analyse approfondie.

Une longue guerre que personne ne voulait, poursuivie par tous

Ni Moscou ni Kyiv n’avaient anticipé un conflit aussi prolongé. En 2022, la Russie espérait une victoire éclair grâce à des frappes décisives sur Kyiv, Kharkov et le corridor menant à la Crimée. De son côté, l’Occident pariait sur un effondrement rapide de l’économie russe sous le poids de sanctions sans précédent — gel de 300 milliards de dollars de réserves, exclusion du système SWIFT, isolement diplomatique. Les deux camps ont été déçus, bien que la Russie ait réussi à établir un corridor terrestre vers la Crimée et à s’emparer de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Aujourd’hui, le conflit suit une logique d’usure largement encouragée par la révolution des drones. La Russie mène une guerre lente, consciente qu’elle affronte une Ukraine soutenue par l’arsenal financier et militaire des États-Unis, de l’OTAN et de la plupart des pays occidentaux. Le modèle est simple : l’Ukraine fournit les hommes ; l’Occident fournit les armes. Malheureusement, l’Ukraine manque d’hommes et l’Occident manque d’armes. Contrairement à l’industrie d’armement russe, propriété de l’État, le complexe militaro-industriel occidental est orienté vers le profit plutôt que vers une guerre industrielle de masse. La ligne de front en Ukraine est deux fois plus longue que le front occidental de la Première Guerre mondiale — une situation totalement étrangère à l’expérience militaire occidentale moderne.

Russie : une économie plus résiliente que prévu

L’une des grandes surprises de ce conflit a été la résilience de l’économie russe. L’Occident avait fortement sous-estimé son degré d’autosuffisance. Productrice de sa propre énergie et de ses ressources alimentaires, dotée d’une base industrielle héritée de l’ère soviétique et relativement protégée de la financiarisation, la Russie a su s’adapter.

Selon le FMI, mesuré en parité de pouvoir d’achat, le pays est désormais la quatrième économie mondiale, derrière la Chine, les États-Unis et l’Inde. Paradoxalement, les sanctions ont stimulé la production locale par substitution aux importations et encouragé le rapatriement des capitaux. Le complexe militaro-industriel russe a démontré sa capacité à soutenir un effort de guerre prolongé, notamment grâce à la réactivation de stocks de l’ère soviétique et à l’utilisation de munitions guidées à bas coût. Les médias occidentaux ont régulièrement prédit un effondrement économique russe et un épuisement de ses armes — rien n’indique que cela soit en train de se produire.

À l’inverse, l’Union européenne — en particulier l’Allemagne — a subi de graves dommages économiques en perdant une source fiable d’énergie russe bon marché. Cela convient sans doute à la Russie, mais aussi aux États-Unis. La zone euro a perdu en crédibilité après le gel des fonds publics russes. Les banques centrales du monde entier en tirent la conclusion suivante : si cela peut être fait à la Russie, cela peut être fait à n’importe qui.

Certains commentateurs estiment que Washington a délibérément poussé l’Europe à adopter ces sanctions extrêmes afin de l’affaiblir comme rival économique. Vrai ou non, c’est ce qui s’est produit.

Ukraine : entre survie et dépendance

Du côté ukrainien, des facteurs internes compliquent toute perspective de négociation. Le gouvernement de Kyiv bénéficie, légalement et illégalement, de flux financiers massifs liés à l’effort de guerre. Les unités nationalistes radicales intégrées à l’appareil militaire ont publiquement menacé de se retourner contre Zelensky s’il signait un accord de paix avec Moscou — le contraignant ainsi à trahir la promesse électorale de 2019 qui l’a porté au pouvoir.

Le peuple ukrainien n’a jamais voté pour une politique d’hostilité envers la Russie, mais c’est ce qu’il subit. L’idée que les Ukrainiens meurent héroïquement pour défendre la démocratie est risible. La minorité nationaliste extrême combat avec courage et détermination ; le reste de la population est contraint de s’enrôler.

La guerre présente de nombreuses caractéristiques d’une guerre civile. Le commandant en chef ukrainien a un frère colonel dans l’armée russe. De nombreux Russes ont des proches vivant en Ukraine.

Un conflit aux dimensions géopolitiques mondiales

Pour Moscou, comme l’a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, la guerre en Ukraine n’est pas un simple conflit territorial isolé mais le symptôme d’une lutte plus large : celle menée par Washington pour préserver son hégémonie face à la montée de la Chine et au renouveau de la puissance militaire russe.

Dans ce contexte, Pékin soutient discrètement Moscou — les échanges sino-russes ont fortement augmenté — tandis que la Russie maintient de bonnes relations avec New Delhi afin d’éviter une dépendance exclusive envers un seul partenaire.

L’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN représente cependant un revers stratégique pour Moscou, ajoutant environ 1 340 kilomètres de frontière avec l’Alliance atlantique. À l’inverse, le développement des BRICS offre à la Russie des moyens de contourner les sanctions et de réduire sa dépendance au dollar dans le commerce international.

Des objectifs de guerre en évolution

Du côté russe, les objectifs ont progressivement évolué. D’une simple stabilisation du statu quo en 2022, Moscou est passé à l’annexion formelle de quatre régions ukrainiennes, tandis que certaines voix internes appellent désormais à des conquêtes territoriales plus larges. Si le conflit se poursuit sans solution négociée, l’Ukraine pourrait perdre encore davantage de territoire. L’opinion publique russe est largement favorable à l’occupation d’Odessa et de la côte de la mer Noire.

Il n’a jamais fait de doute que les États-Unis et leurs alliés européens soutiennent la guerre comme moyen d’affaiblir la Russie, indépendamment du sort du peuple ukrainien. Il est tout à fait possible que les États-Unis voient d’un bon œil une situation où Moscou serait amenée à occuper l’ensemble du pays, entraînant des années de pression économique et de complications politiques.

Pour l’Union européenne, cela pourrait encourager le soutien électoral au réarmement, mais comporterait aussi des risques politiques sérieux, notamment avec des gouvernements comme ceux de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque, qui bénéficieraient alors d’une frontière avec la Russie, leur offrant de nouveaux choix géopolitiques face à une Union européenne déterminée à utiliser la guerre pour centraliser le contrôle sur les États membres.

