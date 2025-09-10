Grandville : le caricaturiste visionnaire à découvrir sur France 3

Le 11 septembre, France 3 Lorraine diffuse un documentaire retraçant l’univers fantastique de J.J. Grandville, illustrateur du XIXe siècle, il inspira, entre autres, Dali, Walt Disney, C. de Brunhoff (créatrice de Babar) et le groupe de rock Queen.

Le voyage dans l’univers fantasmagorique de ce dessinateur visionnaire sera mené par l’Éléphant, une de ses créations anthropomorphes. Entre prises de vues réelles et animation, entre passé et présent, ce documentaire mettra en lumière la puissance de l’œuvre de Grandville.

Le jeudi 11 septembre 2025, France 3 Lorraine proposera en première partie de soirée le documentaire « Grandville ou l’art de singer le Monde », un film de 52 minutes écrit par Michèle Leinen et réalisé par Fabrice Chaboissier. Produit par INFINI Productions en coproduction avec France Télévisions et plusieurs partenaires, ce documentaire met en lumière l’œuvre de Jean-Jacques Grandville, illustrateur nancéien du XIXe siècle, précurseur du surréalisme et pionnier de l’illustration animalière.

Un artiste inclassable et toujours actuel

Né à Nancy en 1803, Jean Ignace Isidore Gérard, dit Grandville, s’est imposé par ses caricatures anthropomorphes et ses métamorphoses fantastiques. Ses dessins, mêlant humour, critique sociale et fantasmagorie, lui valurent succès et censure de son vivant. Illustrateur de La Fontaine ou de Gulliver, il publia aussi des ouvrages où texte et image dialoguent à égalité, comme Un autre monde ou Les Fleurs animées. Mort en 1847 à Vanves, il a laissé une œuvre qui continue d’influencer la bande dessinée et le dessin de presse.

Les fans de Queen le connaissent, car l’un de ses dessins, « le jongleur des mondes » inspira la pochette du dernier album du groupe, Innuendo.

Une approche moderne et sensible

Le film alterne documents rares, animations 2D et 3D et témoignages d’historiens, artistes et passionnés. La narration de Michèle Leinen éclaire la richesse et la portée intemporelle de Grandville, encore trop méconnu du grand public. Pour INFINI Productions, déjà à l’origine d’un documentaire sur le peintre Emile Friant, ce projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine artistique lorrain et de transmission culturelle.

Diffusions prévues sur France 3

Jeudi 11 septembre à 22 h 30

Vendredi 12 septembre à 9 h 30

Mardi 16 septembre à 9 h 30

Jeudi 18 septembre à 9 h 30

Replay sur France TV

Une avant-première complète s’est déjà tenue au Musée des Beaux-Arts de Nancy le 3 septembre.

