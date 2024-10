Violents raids israéliens sur Beyrouth, ce week-end

La guerre s’intensifie au Liban. Selon les médias libanais, plus de dix raids israéliens ont visé la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de dimanche.

Des frappes ce soir à #beyrouth visent les succursales de Qard El Hassan pic.twitter.com/GUjZ6cg6us — libnanews (@libanews) October 20, 2024

Dans la nuit de dimanche à lundi, Israël a mené une série de frappes aériennes sur le Liban, visant des cibles liées au Hezbollah et faisant plusieurs victimes et de gros dégâts. Ces raids marquent une intensification significative du conflit dans la région. L’armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe aérienne sur un « centre de commandement » et un site souterrain d’armes à Beyrouth.

Une banque visée

Les frappes ont également visé des agences d’al-Qard al-Hassan, un organisme financier lié au Hezbollah. À Ali el-Nahri, dans la région de la Békaa, des drones ont attaqué une agence située dans un immeuble, causant des dommages importants aux bâtiments environnants sans toutefois provoquer d’effondrement.

Trois militaires libanais tués

Trois militaires libanais ont trouvé la mort lors d’une frappe dans le sud du Liban. Par ailleurs, l’armée israélienne affirme avoir éliminé trois membres « de premier plan » du Hezbollah lors d’une attaque sur un prétendu quartier général des renseignements du parti chiite à Beyrouth.

Israël a émis une série d’ordres d’évacuation pour des bâtiments situés dans la banlieue sud de Beyrouth, au sud de la capitale et dans la Békaa.

Risque d’embrasement de la région

Ces frappes interviennent au 380ᵉ jour d’un conflit qui ne cesse de s’intensifier entre Israël et le Hezbollah. L’escalade actuelle soulève des inquiétudes quant à un possible élargissement du conflit dans la région, menaçant la stabilité déjà fragile du Liban et du Moyen-Orient.

De son côté, le Hezbollah a lancé des roquettes sur Haïfa, principale ville portuaire au nord d’Israël.