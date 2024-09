Dans un entretien exclusif, l’expert en renseignement Éric Denécé révèle l’implication historique de la CIA en Ukraine et son rôle trouble dans le conflit actuel. Au passage, il évoque l’incroyable corruption qui règne en Ukraine et comment Volodymyr Zelensky et son entourage s’enrichissent scandaleusement avec la guerre.

L’implication de la CIA en Ukraine : une histoire qui remonte à 1947

Selon Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, l’agence américaine s’est intéressée à l’Ukraine dès sa création en 1947. Durant la Guerre froide, la CIA a soutenu et financé des groupes nationalistes ukrainiens, parfois liés à d’anciens collaborateurs nazis, dans le but d’affaiblir l’Union soviétique. Cette stratégie s’est poursuivie après la chute du mur de Berlin, culminant avec les événements de Maidan en 2014.

Un conflit marqué par la corruption et les intérêts géopolitiques

L’expert souligne la corruption endémique en Ukraine, y compris sous le gouvernement de Zelensky. Il critique également la position pro-américaine de la France et de l’Union européenne dans ce conflit, estimant qu’elle va à l’encontre des intérêts nationaux. Les sanctions contre la Russie auraient des conséquences économiques négatives pour l’Europe, sans pour autant atteindre leurs objectifs.

Quant à l’impact sur l’économie européenne et même française, elle est colossale. Du fait, notamment, de la politique énergétique totalement irresponsable. Au passage, Eric Denécé évoque la corruption endémique en Ukraine et l’enrichissement gigantesque de Zélensky depuis le début du conflit.

Le double jeu de la CIA et les divisions américaines

Denécé évoque un possible double jeu de la CIA, qui prétendrait contrôler les Ukrainiens tout en les laissant parfois agir de manière plus agressive. Il met en lumière les divisions au sein du pouvoir américain concernant la stratégie à adopter en Ukraine, notamment entre le Pentagone, la Maison-Blanche et la CIA elle-même.

Cette analyse offre un éclairage critique sur la position occidentale dans le conflit ukrainien et révèle la complexité des enjeux géopolitiques en jeu.