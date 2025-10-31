Grippe aviaire : des mesures temporaires de prévention

Depuis la mi-octobre, le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène entraîne une mortalité significative d’oiseaux sauvages migrateurs et autochtones, en Moselle comme dans d’autres départements de la région Grand-Est.

En conséquence, dans toutes les communes, les mesures destinées à protéger les élevages de volailles et d’oiseaux captifs sont d’application obligatoire.

Les oiseaux domestiques doivent être mis à l’abri de tout contact avec la faune sauvage, faire l’objet d’une surveillance attentive et des analyses de laboratoire doivent être effectuées en cas de mortalité.

Pas de chasse au gibier d’eau

Les activités de pêche et de chasse au gibier d’eau sont suspendues jusqu’au 20 novembre 2025, dans les zones à risque particulier définies par l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène {IAHP), à savoir deux cent cinquante-sept communes de la vallée de la Moselle et du pays des étangs.

Les lâchers de gibiers, transports et utilisations d’appelants sont également réglementés ou interdits dans ces zones.

Il en va de même pour les activités lacustres et les activités de loisir en pleine nature en dehors des chemins forestiers ou ruraux.

Mortalité des oiseaux sauvages

Afin d’éviter des concentrations accrues d’oiseaux migrateurs et la prédation de poissons, il est recommandé de différer les vidanges d’étangs au-delà du 20 novembre.

Il est également rappelé qu’il est interdit, en tout temps et en tous lieux, de ramasser des oiseaux sauvages vivants ou morts et de les transporter. Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher des oiseaux sauvages et de ne pas les nourrir.

Toute mortalité d’oiseaux sauvages, sans cause évidente, doit être signalée aux maires. Ceux-ci en feront le relais auprès du service départemental de l’Office français de la biodiversité.

