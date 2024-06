Repas-Conférence : « La science face au pouvoir »

Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle. Conférence samedi 29 juin à Marseille avec la biologiste Hélène Banoun, auteur du livre « La Science face au pouvoir ».

Loin du pseudo-consensus fabriqué pour étouffer les voix dissidentes, des chercheurs indépendants résistent aux nouveaux dogmes, dont la biologiste Hélène Banoun, qui, avec ce livre, traite des questions cruciales : d’où vient le virus SARS-CoV-2 ? Que sait-on vraiment de cette maladie ? Pourquoi cet acharnement du pouvoir à ne pas la soigner ? Que penser de ces vaccins insuffisamment testés ? Quelles sont les conséquences de l’ARN messager injecté massivement ? Pourquoi tant d’effets indésirables graves ? En quoi cette gestion de crise préfigure-t-elle les prochaines ? Peut-on encore faire confiance aux autorités de santé ?

L’auteure nous livre des réponses dont il est urgent de prendre conscience.

L’ère du bio-pouvoir

Avec la pandémie de Covid-19, nous sommes brutalement entrés dans l’ère du « bio-pouvoir », qui prétend s’appuyer sur des « vérités » scientifiques pour imposer des mesures liberticides et totalitaires. Peut-on encore parler de « science » quand le débat est censuré, quand toute critique est discréditée, voire pénalisée et ostracisée ?

Un citoyen informé en vaut deux

L’auteure nous livre des réponses dont il est urgent de prendre conscience, d’autant plus que les expériences sur les virus continuent et que le bio-pouvoir étend ses projets de vaccination généralisée à partir de thérapies géniques hasardeuses, en contournant les règles de sécurité élémentaires au nom de la « science » pour masquer le profit et la cupidité.

Un citoyen informé en vaut deux, c’est pourquoi La Science face au Pouvoir constitue un atout précieux pour rester vigilant face à ce que prépare le bio-pouvoir. Il en va presque de notre survie.

Pharmacienne-biologiste et ex-chargée de recherches à l’Inserm, Hélène Banoun est l’une des figures du Conseil Scientifique Indépendant, qui a offert de nombreuses vidéos pendant la crise Covid-19 sur la plateforme Crowdbunker. Plume régulière du site d’information médicale et scientifique Aimsib.org, elle publie également des articles sur le virus et la maladie Covid-19 dans des revues scientifiques à comité de lecture en tant que chercheuse indépendante. La Science face au Pouvoir est un livre sans concession et… sans conflit d’intérêt. C’est de plus en plus rare du côté du… bio-pouvoir.

Repas/Conférence 25€ (repas complet, vin inclus)

Espace Culturel Ô Fil du Temps (ou l’art de conter le monde)

28 rue Sylvabelle – 13006 Marseille

(Estrangin/Préfecture)

Portable : 06 43 28 49 26

Fixe : 09 81 61 19 08

Mail : contact@ofildutemps.net

Site internet : http://ofildutemps.net

https://www.facebook.com/events/3787191921557573/