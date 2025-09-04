Vaccins à ARNm : La science pervertie par la corruption

Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS, dénonce les tentatives de censure dont il fait l’objet pour avoir critiqué les vaccins à ARN messager contre la covid-19. De retour de Chine, il est interviewé par le média Tocsin. Rappelons qu’il s’exprime en son nom propre.

Jean-Marc Sabatier, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, spécialiste des toxines animales au CNRS depuis 1989, se trouve au centre d’une controverse. Récemment démis de ses fonctions éditoriales dans plusieurs revues scientifiques, dont Coronaviruses, Infectious disorders-drug targets et Frontiers in Pharmacology, il est également ciblé par la cellule d’intégrité scientifique (MIS) du CNRS suite à un signalement anonyme.

Les accusations et la riposte

Selon l’intéressé, le signalement émanerait d’un assistant-professeur qui l’accuse de désinformation scientifique concernant les vaccins ARN messager. Sabatier conteste ces accusations, rappelant qu’il a publié une cinquantaine d’articles scientifiques sur la covid-19 dans des revues à comité de lecture depuis mars 2020.

Sur l’origine du virus

J.M. Sabatier soutien que le SARS-CoV-2 résulte de recherches en « gain de fonction » et n’est pas d’origine naturelle. Il cite notamment la présence d’un site furine atypique, dont la séquence aurait été brevetée par Moderna en 2017. Il évoque le programme « Defuse », financé par les États-Unis à hauteur de 14,2 millions de dollars.

Sur le mécanisme d’action du virus

Dès mars 2020, il a décrit comment le virus dérègle le système rénine-angiotensine, un système hormonal et enzymatique contrôlant le fonctionnement cellulaire. Cette hypothèse l’a amené à préconiser très tôt la supplémentation en vitamine D comme protection.

Sur les vaccins à ARN messager

Le scientifique dénonce ces vaccins comme étant « de la pure folie », affirmant qu’ils déclenchent des réponses physiologiques délétères. Il critique particulièrement :

Le manque de contrôle sur la production d’antigènes

La bio distribution incontrôlée dans l’organisme

La production de protéines inconnues due aux modifications des ARN

Les effets des nanoparticules lipidiques

Extension aux animaux et végétaux

Jean-Marc Sabatier alerte sur le développement de vaccins à ARN messager pour les animaux d’élevage, domestiques et les plantes, craignant une contamination par l’alimentation. Il évoque notamment la vaccination de plus de 62 millions de canards en France, dont la moitié avec des vaccins ARNm auto-amplifiants.

Un combat contre l’establishment

Face aux pressions institutionnelles, Sabatier maintient ses positions, qu’il présente comme relevant de la liberté d’expression scientifique. Il s’interroge sur l’existence d’un « Observatoire national de la désinformation en santé » dirigé par des personnes soupçonnées de conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique.

Ses travaux sont compilés dans plusieurs ouvrages, notamment « Covid-19, le naufrage de la science » (Éditions Marco Pietteur).