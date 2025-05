CHRU de Nancy : La santé sexuelle en action au mois de juin

À l’occasion de la Semaine nationale de la santé sexuelle, qui se tiendra officiellement du 3 au 9 juin 2025, le Centre de Santé Sexuelle situé au sein de la Maternité du CHRU de Nancy organise plusieurs événements sur le territoire nancéien du 26 mai au 13 juin.

L’objectif de cette semaine est de favoriser l’information-prévention et le dialogue autour de la santé sexuelle, dans une démarche inclusive, ludique et intergénérationnelle.

La santé sexuelle et son importance

La santé sexuelle englobe le bien-être physique, émotionnel, mental et social en lien avec la sexualité. Elle ne se limite pas à l’absence de maladies, mais implique aussi le respect, le consentement, la sécurité et l’épanouissement personnel. Se sensibiliser à la santé sexuelle permet de prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST), les grossesses non désirées, les violences sexuelles, et de promouvoir des relations saines.

Pour le grand public, cette sensibilisation est essentielle afin de garantir des droits égaux, de lutter contre les tabous, et de favoriser une société plus informée, responsable et inclusive.

Un programme riche et varié

Plus de 100 actions seront proposées sur l’ensemble du territoire au niveau du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Hôpitaux Sud Lorraine, portées par des professionnels de santé.

Le mot d’ordre : parler santé sexuelle autrement. Au-delà des messages de prévention classiques, l’accent est mis cette année sur le jeu, la participation active et la bienveillance.

Programme du Centre de Santé Sexuel de la Maternité du CHRU de Nancy

Interventions scolaires

Des actions de sensibilisation seront menées pendant 3 semaines auprès des élèves dans plusieurs établissements, avec des animations adaptées à chaque tranche d’âge.

Mardi 3 juin – Centre de Santé Sexuelle, Nancy

Matinée jeu “Santé vous à l’aise” – 8 h 30 à 12h

Environ 50 enfants participeront à une série d’ateliers ludiques de 20 minutes autour de la santé, des émotions et du consentement. Un temps fort pédagogique et interactif.

Mardi 3 juin – Maison des Addictions (CSAPA)

Matinée prévention « Sexualité : en parler, savoir se protéger et se faire dépister » – 9h à 11h30

Mercredi 4 juin – Parc de la Pépinière, Nancy

Escape game géant sur la santé sexuelle – 9h à 18h

Gratuit et sans inscription, cet événement phare est ouvert à toutes et tous. En partenariat avec le Centre de Santé Sexuelle, le parcours proposera énigmes et défis retraçant les étapes d’une relation amoureuse.

10 stands thématiques animés par des professionnels de santé seront installés sur place.

Une tombola permettra aux participants de remporter des bons cadeaux chez Cubes Nancy et des surprises du Palais à Nancy.

Jeudi 5 mai – Résidence L’Oseraie (EHPAD), 14h-16h

Organisation d’un jeu Trivial autour de la santé sexuelle des seniors, pour favoriser l’information et briser les tabous dans un cadre bienveillant.

Vendredi 6 juin – Toul

Un escape game géant est également prévu au sein du CH de Toul, en partenariat avec le Centre de Santé Sexuelle. Plus de 400 élèves sont attendus pour cette journée de prévention originale.

Une mobilisation forte autour de la santé sexuelle

Cette dynamique régionale s’inscrit dans les orientations du Ministère de la Santé, qui encourage une approche globale, inclusive et positive de la santé sexuelle, à tout âge et dans tous les contextes.

Consentement, IST, contraception, orientation, plaisir, bien-être… autant de thèmes abordés de manière décomplexée et ludique.