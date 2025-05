Alerte sanitaire : Les vaccins ) ARNm contre la Covid-19 mis en cause par « Les Enfants ‘Hippocrate »

Une association de médecins et de chercheurs appelle au retrait immédiat des vaccins à ARNm, dénonçant de multiples problèmes de qualité, d’efficacité et de sécurité (voir dossier ci-dessous).

L’association « Les Enfants d’Hippocrate » vient de lancer une alerte sanitaire concernant les vaccins à ARNm utilisés contre la COVID-19. Dans un document détaillé, l’organisation pointe du doigt ce qu’elle considère comme des manquements graves dans la conception, la fabrication et l’évaluation de ces produits de santé. Cette démarche intervient alors que des millions de personnes ont déjà reçu ces vaccins depuis leur mise sur le marché.

Des défauts de qualité qui soulèvent des inquiétudes

Selon l’association, plusieurs problèmes majeurs entacheraient la qualité intrinsèque des vaccins. Elle évoque notamment une « dissimulation de données aux autorités de santé » comme l’EMA et l’ANSM, ainsi qu’une « fabrication non maîtrisée » avec des « contrôles qualité inadaptés à ces nouvelles technologies ».

Le document mentionne également la présence d’impuretés, d’ARN dégradés, d’ADN plasmidique et d’une séquence SV40. De plus, l’association affirme que « le produit distribué n’a pas été comparé au produit testé » et qu’il existe une « variabilité inter-lot » significative.

L’efficacité remise en question

Les Enfants d’Hippocrate contestent l’efficacité des vaccins à ARNm, la qualifiant de « faible à nulle ». Ils soulignent une diminution progressive de l’efficacité au fil du temps, estimant qu’elle ne serait que de « 19 à 27% contre Omicron après 3 à 4 mois ».

L’association affirme également qu’aucun effet sur la transmission du virus n’a été démontré, ce qui aurait été « confirmé par Janin Small en octobre 2022 ». Elle ajoute que l’efficacité clinique reste « très mal connue », particulièrement chez les femmes enceintes et les groupes à risque.

Des préoccupations majeures concernant la sécurité

Le document d’alerte fait état de préoccupations importantes relatives à la sécurité des vaccins. L’association parle d’un « vaccin envahissant tout l’organisme », avec une « atteinte de tous les organes », un « passage transplacentaire » et une « atteinte du fœtus chez l’animal ».

Elle mentionne également 193 934 effets indésirables déclarés à l’ANSM, dont plus de 40 000 seraient graves (soit 25% du total). Parmi ces effets, l’association cite notamment des « myocardites, thromboses et décès », tout en soulignant que « les effets à long terme sont toujours inconnus ».

Face à ces constats, Les Enfants d’Hippocrate demandent « le retrait immédiat des produits à ARNm », « l’étude exhaustive et indépendante de ces produits », ainsi que « la reconnaissance et la prise en charge médicale des victimes des effets secondaires ».

Pour plus d’informations, l’association invite à consulter son site www.lesenfantsdhippocrate.org ou à la contacter directement par email.

Dossier-Alerte-Sanitaire-29-Avril-2025-