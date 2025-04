Suspension de la vaccination contre le chikungunya pour les seniors

Des événements graves, dont un décès, ont conduit les autorités sanitaires françaises à modifier la campagne de vaccination à La Réunion et Mayotte.

La vaccination contre le chikungunya avec le vaccin IXCHIQ est désormais suspendue pour les personnes âgées de 65 ans et plus, suite à l’apparition d’événements indésirables graves, dont un décès. Cette décision intervient dans un contexte d’épidémie, particulièrement à La Réunion.

Des cas graves détectés grâce à la pharmacovigilance

Le ministère de la Santé a été informé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de trois événements indésirables graves survenus à La Réunion après la vaccination avec le produit IXCHIQ du laboratoire Valneva. Les personnes concernées étaient toutes âgées de plus de 80 ans et présentaient des comorbidités. Deux d’entre elles ont développé des symptômes similaires à ceux d’une forme grave de chikungunya quelques jours après la vaccination, conduisant au décès de l’une d’elles.

Le Centre Régional de Pharmacovigilance de Bordeaux, en charge de la surveillance dans les Outre-mer, a établi un lien de causalité « très vraisemblable » entre ces événements et le vaccin, en se basant sur les symptômes, leur délai d’apparition et les résultats d’examens biologiques. Deux autres cas à La Réunion et un en métropole font actuellement l’objet d’investigations.

La vaccination maintenue pour certains groupes

Suite à ces constats, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé de suspendre la vaccination chez les personnes de 65 ans et plus sur l’ensemble du territoire français, estimant nécessaire de réévaluer la balance bénéfices/risques du vaccin dans cette tranche d’âge.

La vaccination reste toutefois ouverte pour les personnes de 18 à 64 ans présentant des comorbidités. Les voyageurs de 65 ans et plus sont également concernés par cette suspension.

Conseils aux personnes déjà vaccinées

Les autorités rappellent que comme tout médicament, le vaccin IXCHIQ peut provoquer des effets indésirables généralement bénins (maux de tête, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, fièvre, réactions au point d’injection). Si ces effets s’avèrent particulièrement intenses, il est recommandé de consulter rapidement un médecin.

Des réactions allergiques graves peuvent également survenir jusqu’à 72 heures après la vaccination, nécessitant un appel immédiat au 15. Face à tout symptôme intense dans les jours suivant la vaccination, il est conseillé de contacter le SAMU Centre 15.

Comment se protéger du chikungunya ?

Le chikungunya étant transmis par le moustique tigre, il reste essentiel de se protéger des piqûres, notamment à La Réunion et à Mayotte où circule activement le virus. Les recommandations incluent le port de vêtements couvrants, l’utilisation de répulsifs et de moustiquaires, ainsi que l’élimination des eaux stagnantes autour des habitations.

En cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleurs articulaires, éruption cutanée), une consultation médicale rapide est recommandée, tout en continuant à se protéger des piqûres pour éviter la transmission du virus.

J’avais encore une fois malheureusement raison trop tôt ! J’avais alerté à ce sujet le 5 mars dernier (https://t.co/lWdajLkJym)

Comme prévu, le vaccin contre le chikungunya est susceptible de favoriser les formes graves de la maladie par le phénomène de facilitation/aggravation… https://t.co/HKKakNpjzW — Hélène Banoun (@BanounHelene) April 26, 2025

L’art de jouer aux imbéciles sans courbe d’apprentissage au risque de…TUER l’innocent!!!

Quelques jours après leur vaccination #Ixchiq #Valneva « contre » le #chikungunya, ils développent une forme grave « qui ressemble au chikungunya ». Déjà un décès…https://t.co/gMDNI3VfvM — Alexandra Henrion-Caude (@CaudeHenrion) April 26, 2025