Pétition : « Non à la fermeture des urgences de Vitry-le-François »

Le Centre Hospitalier de Vitry-le-François rayonne autour de la Ville et dessert un bassin de vie de plus de 30 000 habitants. La fermeture de cet établissement de santé serait préjudiciable à tous.

« Notre territoire connait près de 3000 citoyens sans médecin traitant, et connait un vieillissement de la population. En dehors des heures d’ouverture des cabinets libéraux, la maison médicale de Vitry-le-François et le Service d’Accueil des Urgences sont les seules structures d’accueil » écrivent »les habitants du territoire. Si aujourd’hui, l’hôpital est structuré autour de quelques services (hospitalisation de court séjour, gériatrique, soins médicaux de réadaptation, hospitalisation à domicile…), il est surtout structuré autour de son service des urgences. »

Le service des urgences de nuit menacé

Les Urgences : un service d’accueil ouvert en continu comprenant 7 médecins, 15 infirmiers, 7 aides-soignants et 5 agents administratifs.

Avec près de 15 000 consultations par an, c’est la principale porte d’entrée de l’hospitalisation à Vitry-le-François. Sans service des urgences, l’hôpital est menacé.

Grâce à la mobilisation de la population, la rénovation complète des urgences de l’Hôpital a pu être effectuée en 2024, et d’autres travaux sont en cours.

Au mois de février, une réunion s’est tenue entre l’ARS et l’Hôpital de Vitry-le-François.

Si l’administration de l’Hôpital veut soutenir son service des urgences, les questions de l’ARS ont été inquiétantes. L’ARS pourrait envisager de fermer les urgences la nuit (le SAU), pour ne maintenir que le SMUR.

La proposition de l’ARS est de transformer le SAU en AMU à partir de l’été prochain et supprimer la garde 24h des 2 médecins présents au service (1 pour le SAU et 1 pour le SMUR et l’UHCD)

Ainsi, l’accueil d’urgence serait fermé à 20h avec juste le SMUR pour intervenir et les patients transportés sur un autre hôpital !

Les conséquences

Perte du télé AVC (qui traite une soixantaine d’urgences par an) et remise en cause l’IRM.

Rupture de la continuité de soin pour les patients accueillis en journée

Déstabilisation des équipes médicales, perte d’activité de l’hôpital

Perte d’attractivité du territoire

Baisse des entrées en hospitalisation à l’hôpital.

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous. Encore. Pour préserver et conforter notre hôpital. Ensemble, défendons les services publics.

Nous, habitants du territoire, Soutenons l’hôpital de Vitry-le-François.

Nous, habitants du territoire, Soutenons les équipes médicales, administratives et techniques de l’hôpital de Vitry-le-François.

Nous, habitants du territoire, Exigeons le maintien du service des urgences en continu à Vitry-le-François

Pétition