L’hôpital de Saint-Louis, en Alsace, en voie de désintégration ?

L’agglomération de Saint-Louis en Alsace subit une désertification médicale hors norme. Depuis sa reprise par le Groupement Hospitalier de la Région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA), l’offre de soins proposée par l’Hôpital de Saint-Louis n’a cessé de se dégrader : fermeture du bloc opératoire, fermeture de lits et de services, licenciements massifs et dysfonctionnements des urgences. La nouvelle cible est le service de chimiothérapie. Alors que l’Hôpital de Saint-Louis dispose d’un médecin oncologue, les patients sont désormais systématiquement envoyés à Mulhouse.

La pétition

« L’État, à travers l’Agence Régionale de Santé, organise ainsi la désertification médicale sur un territoire qui compte plus de 80 000 habitants. Cela est inacceptable. Les élus et la population de l’agglomération de Saint-Louis sont conscients que c’est un combat qui s’inscrit sur le long terme.

Mais il y a un sujet qui nécessite une réponse immédiate du Groupement hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.

On parle ici de dignité et de respect du patient.

En effet, alors que l’hôpital de Saint-Louis dispose d’un médecin oncologue, les patients devant suivre une chimiothérapie sont systématiquement envoyés à Mulhouse, saturant encore plus les services qui à Mulhouse réalisent les chimiothérapies.

Cela oblige les patients du secteur de Saint-Louis à effectuer un trajet fatigant, parfois supérieur à une heure trente. En effet, l’Assurance maladie regroupe souvent plusieurs patients pour un même trajet ce qui n’empêche pas un fort surcoût pour notre système de santé.

Cette situation est inhumaine et inacceptable pour un pays qui se veut être une grande puissance mondiale.

C’est pourquoi, au regard de la souffrance supplémentaire infligée aux malades du fait de la forte augmentation du temps de trajet, les signataires de cette pétition demandent au GHRMSA une réactivation IMMÉDIATE de l’offre en chimiothérapie à l’Hôpital de Saint-Louis (Alsace). »

Pétition lancée par Patrick Striby, Conseiller communautaire à « Saint-Louis Agglomération » (patrick.striby@wanadoo.fr)