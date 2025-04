Santé : Trois Français sur dix ont renoncé aux soins en 2024

Une étude Cofidis révèle l’impact croissant des frais médicaux sur les ménages français.

Une nouvelle enquête menée par Cofidis en partenariat avec CSA Research dresse un tableau préoccupant de l’accès aux soins en France. Malgré une baisse apparente du budget moyen consacré à la santé, un nombre croissant de Français renonce à se soigner pour des raisons financières.

Un renoncement aux soins en hausse

L’étude révèle que 30% des Français ont renoncé à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, contre 26% en 2023. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes adultes (36% des 18-24 ans) et les parents (42%), confrontés à des coûts non remboursés de plus en plus importants.

Si le budget santé moyen est passé de 1 249€ en 2023 à 737€ en 2025, le reste à charge moyen demeure stable à 236€ par an. Un montant jugé excessif par une majorité de Français, dont 59% estiment que cette part non remboursée a augmenté en 2025, soit une hausse de 9 points par rapport à 2023.

Des soins dentaires et optiques particulièrement onéreux

Les soins dentaires (61%) et optiques (60%) sont perçus comme les plus coûteux, suivis par les médicaments (33%) et les consultations spécialisées (26%). L’accessibilité géographique pose également problème, avec 31% des personnes interrogées déclarant des difficultés à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, tandis que 29% pointent du doigt la désertification médicale.

Des arbitrages financiers toujours plus nécessaires

Face à ces contraintes, près d’un quart des Français (24%) déclarent devoir faire des choix financiers pour couvrir leurs frais de santé, contre 19% en 2018. Pour 49% des sondés, ces frais représentent une part importante de leur budget mensuel.

Pour financer leurs soins, 40% des Français puisent dans leur épargne, 20% sollicitent leur famille, et 17% ont recours à un crédit à la consommation, un chiffre en hausse de 4 points depuis 2018.

Des stratégies d’économie sur la santé

Pour réduire leurs dépenses médicales, 41% des Français adoptent diverses stratégies : ne pas racheter de médicaments déjà en leur possession (51%), reporter des soins non urgents (47%), privilégier les médecins conventionnés secteur 1 (45%), ou demander des médicaments génériques ou remboursés (39%).

Dans ce contexte difficile, 23% des Français considèrent désormais le crédit à la consommation comme une solution viable pour couvrir leurs frais de santé, contre 18% en 2023. Cette tendance est particulièrement marquée chez les parents (43%) et les moins de 35 ans (38%).

Si la santé reste la deuxième préoccupation nationale après le pouvoir d’achat, ces chiffres témoignent d’un système de santé sous tension, où l’accès aux soins devient un enjeu économique majeur pour de nombreux ménages français.