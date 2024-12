La Feuille de route de la télémédecine Grand Est 2024-2026

Il s’agit d’une étape clé pour améliorer l’accès aux soins dans la région.

Face aux défis croissants liés au vieillissement de la population, à l’augmentation significative des besoins en soins coordonnés et à l’inégale répartition des professionnels sur les territoires du Grand Est, la Préfecture de la région Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est et la Direction de la coordination de la gestion du risque de l’Assurance Maladie ont annoncé le lancement de la Feuille de route télémédecine Grand Est #2, réaffirmant ainsi leur engagement en faveur de la télémédecine sur la période 2024-2026.

Un modèle de téléconsultation assisté

La mise en œuvre de cette feuille de route reste confiée au GRADeS* Pulsy, et s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis 2021 dans le cadre de la première Feuille de route télémédecine.

Au 31 décembre 2023, la première Feuille de route a permis de soutenir un modèle de téléconsultations assistées et augmentées, en :

Mobilisant plus de 200 médecins pour la téléconsultation,

Rendant 163 sites de télémédecine opérationnels dont 41% situés en zones rurales,

Répondant potentiellement aux besoins de 23% de la population vivant dans des zones sous denses (c’est-à-dire, dont l’Accessibilité Potentielle Localisée [APL] est inférieure à quatre consultations par an et par habitant) avec plus de 12 000 téléconsultations réalisées.

Un engagement renforcé pour l’avenir

La Feuille de route #2 bénéficie d’une enveloppe de 4,28 millions d’euros pour la réalisation d’actions de droit commun telles que le développement de la télé-expertise en secteur libéral comme en établissement, mais aussi le déploiement de la télésanté en hôpitaux de proximité. Parallèlement, des appels à projet permettant de soutenir un cadre d’innovations et d’expérimentations seront publiés dès 2024.

Cette nouvelle Feuille de route vise également à renforcer les démarches en cours, comme l’accompagnement des sites équipés dans le cadre de la Feuille de route #1 jusqu’à ce qu’ils atteignent des usages réguliers, mais aussi à poursuivre la mobilisation de médecins requis.

Promotion autour des actions menées

La mobilisation conjointe des acteurs des territoires concernés, des professionnels, des conseils territoriaux de santé, des préfectures de département, des délégations territoriales de l’ARS et les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette Feuille de route, en évaluant les opportunités sur le terrain, en assurant une promotion et une communication optimales autour des actions menées.

La Feuille de route télémédecine Grand Est 2024-2026 marque une étape déterminante dans la transformation de l’accès aux soins dans le Grand Est, dans le respect du parcours de soins et de l’équité territoriale et sociale dans le déploiement des sites.

En renforçant les dispositifs de télémédecine, il s’agit d’œuvrer ensemble pour garantir une prise en charge de qualité pour tous les habitants du Grand Est.

1-Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé. Pulsy est un Groupement d’Intérêt Public.