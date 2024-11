Cancer du pancréas : une journée de sensibilisation au CHRU de Nancy

En aval de la journée mondiale du cancer du pancréas, le CHRU propose une nouvelle journée d’information et de sensibilisation à ce cancer le 28 novembre 2024, de 10h à 16h dans le hall du bâtiment de Brabois Adultes.

En présence des médecins du service d’hépato-gastro-entérologie et de chirurgie digestive, de la Ligue contre le cancer Comité 54 et Espoir Pancréas, cette action a pour objectif de sensibiliser le grand public à ce cancer, pour mieux le comprendre et l’appréhender. Perte de poids inattendue, apparition d’un nouveau diabète, peau ou yeux jaunes, etc., un diagnostic précoce est vital et peut augmenter les chances de survie.

L’un des plus meurtriers aux origines parfois inconnues

Troisième cause de décès dans le monde parmi les principaux cancers, le cancer du pancréas est le 12e cancer le plus fréquent dans le monde, mais c’est la troisième cause de décès par cancer en moyenne dans les pays ayant un indice de développement humain (IDH) très élevé*.

La cause de la majorité des cas de cancer du pancréas est inconnue, mais des études de recherche ont identifié les facteurs de risque qui peuvent augmenter la probabilité qu’une personne développe un cancer du pancréas : tabagisme, obésité, mutations génétiques héréditaires, antécédents familiaux, ethnicité, âge, diabète, consommation d’alcool, régime alimentaire, etc.

Un organe petit mais puissant

Avec un taux de survie à cinq ans inférieur à 10 %, le cancer du pancréas est l’un des cancers les plus meurtriers au monde. L’une des raisons de ce faible taux de survie est la méconnaissance générale du pancréas.

Cette journée dédiée est l’occasion de poursuivre le débat sur cette maladie mortelle dans l’espoir que davantage de personnes dans le monde comprennent l’importance de cet organe petit, mais puissant.