Qui est Robert Francis Prévost, premier pape américain?

Le cardinal Robert Francis Prévost a été élu aujourd’hui, 8 mai 2025, 267e pape de l’Église catholique, devenant ainsi le premier pontife d’origine américaine. Il a choisi le nom de Léon XIV.

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prevost est issu d’une famille aux origines françaises, espagnoles et italiennes. Il a étudié les mathématiques à l’université Villanova avant d’entrer dans l’ordre des Augustins en 1977, où il a prononcé ses vœux solennels en 1981. Ordonné prêtre en 1982, il a ensuite obtenu un doctorat en droit canonique à Rome.

Sa vocation missionnaire l’a conduit au Pérou, où il a exercé pendant près de deux décennies. Il y a dirigé le séminaire agustinien de Trujillo et a été évêque de Chiclayo. Il a également acquis la nationalité péruvienne en reconnaissance de son engagement pastoral.

En 2023, le pape François l’a nommé préfet du Dicastère pour les évêques, un poste clé au sein de la Curie romaine. Cette nomination a renforcé sa visibilité et son influence au sein de l’Église.

Élection au pontificat

Le conclave, composé de 133 cardinaux électeurs, s’est réuni après le décès du pape François. Robert Francis Prevost a été élu au quatrième tour de scrutin, ce qui témoigne d’un large consensus autour de sa personne.

Le pape Léon XIV hérite d’une Église confrontée à de nombreux défis : baisse des vocations, sécularisation croissante, questions sur le rôle des femmes et nécessité de poursuivre les réformes en matière de transparence et de lutte contre les abus. Son profil modéré et son expérience interculturelle pourraient favoriser une approche équilibrée entre tradition et réforme.

L’élection du pape Léon XIV marque une étape historique pour l’Église catholique, symbolisant une ouverture vers de nouvelles perspectives tout en s’inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs.

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025