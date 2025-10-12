Gouvernement Lecornu II : 34 ministres sur des sièges éjectables

Parmi les 34 ministres, on compte 11 Renaissance, 6 LR (exclus des LR), 4 Modem, 3 Horizons, 1 UDI, 1 LIOT. Le Vosgien Michel Fournier est nommé ministre chargé de la ruralité. À peine nommé, le gouvernement est menacé de censure.

Le précédent gouvernement Lecornu n’a passé la journée. Celui qui vient d’être annoncé, ce dimanche 12 octobre 2025, pourrait ne pas passer la semaine.

Menace de censure immédiate

En effet, le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, fait face à des menaces de censure dès sa nomination. La France insoumise et le Rassemblement national annoncent leur intention de déposer une motion de censure, Marine Le Pen confirmant le dépôt « dès demain ». La position des socialistes sera déterminante : ils conditionneront leur vote à la suspension de la réforme des retraites.

Une composition controversée

Ce gouvernement mélange allègrement anciens ministres et nouveaux profils.

Laurent Nuñez (préfet de police de Paris) à l’Intérieur, Jean-Pierre Farandou (ex-patron SNCF) au Travail

Monique Barbut (WWF) à la Transition écologique, Edouard Geffray à l’Éducation, Naïma Moutchou aux Outre-mer. Mais Rachida Dati retrouve la Culture, Gérald Darmanin reste à la Justice.

Quant aux Républicains, le parti a annoncé que les six ministres issus de ses rangs « ne peuvent plus se réclamer de LR » et sont exclus des instances dirigeantes, en attendant une décision définitive.

Un avenir incertain

Sébastien Lecornu affirme être « libre » et se concentrer sur sa mission : « donner un budget à la France ». Mais les observateurs, comme le constitutionnaliste Benjamin Morel, estiment peu probable que ce gouvernement « passe la semaine ».

Le gouvernement Lecornu II

Sébastien Lecornu Premier ministre

Laurent Nuñez Intérieur

Intérieur Catherine Vautrin Armées et Anciens combattants

Armées et Anciens combattants Jean-Pierre Farandou Travail et Solidarités

Travail et Solidarités Monique Barbut Transition écologique, biodiversité et questions climatiques

Transition écologique, biodiversité et questions climatiques Gérald Darmanin Garde des Sceaux / Justice

Garde des Sceaux / Justice Roland Lescure Économie, Finances, Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Économie, Finances, Souveraineté industrielle, énergétique et numérique Serge Papin PME, Commerce, Artisanat, Tourisme & Pouvoir d’achat

PME, Commerce, Artisanat, Tourisme & Pouvoir d’achat Annie Genevard Agriculture, Agroalimentaire & Souveraineté alimentaire

Agriculture, Agroalimentaire & Souveraineté alimentaire Édouard Geffray Éducation nationale

Éducation nationale Jean-Noël Barrot Europe & Affaires étrangères

Europe & Affaires étrangères Rachida Dati Culture

Culture Stéphanie Rist Santé, Familles, Autonomie, Personnes handicapées

Santé, Familles, Autonomie, Personnes handicapées Naïma Moutchou Outre-mer

Outre-mer Françoise Gatel Aménagement du territoire & Décentralisation

Aménagement du territoire & Décentralisation Amélie de Montchalin Action et Comptes publics

Action et Comptes publics Philippe Baptiste Enseignement supérieur, Recherche & Espace

Enseignement supérieur, Recherche & Espace Marina Ferrari Sports, Jeunesse & Vie associative

Sports, Jeunesse & Vie associative Philippe Tabarot Transports

Transports Vincent Jeanbrun Ville & Logement

Les ministres délégués

Laurent Panifous Ministre chargé des relations avec le Parlement

Ministre chargé des relations avec le Parlement Maud Brégeon Porte-parole du gouvernement

Porte-parole du gouvernement Aurore Bergé Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes

Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes Marie-Pierre Vedrenne Auprès du ministre de l’Intérieur

Auprès du ministre de l’Intérieur Alice Ruffo : Auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants

: Auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants Catherine Chabot Ministre chargée de la mer et de la pêche :

Ministre chargée de la mer et de la pêche : Mathieu Lefevre Ministre chargé de la Transition écologique

Ministre chargé de la Transition écologique Sébastien Martin , Ministre chargé de l’Industrie

, Ministre chargé de l’Industrie Anne Le Henanff , Ministre chargée de l’intelligence artificielle et du numérique

, Ministre chargée de l’intelligence artificielle et du numérique Benjamin Haddad : Ministre chargé de l’Europe

: Ministre chargé de l’Europe Nicolas Forissier : Ministre chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité

: Ministre chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité Eléonore Caroit : Ministre chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger

: Ministre chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger Charlotte Parmentier-Lecocq : Ministre chargée du Handicap

: Ministre chargée du Handicap Michel Fournier : Ministre chargé de la ruralité

: Ministre chargé de la ruralité David Amiel :Ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État