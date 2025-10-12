Gouvernement Lecornu II : 34 ministres sur des sièges éjectables

Parmi les 34 ministres, on compte 11 Renaissance, 6 LR (exclus des LR), 4 Modem, 3 Horizons, 1 UDI, 1 LIOT. Le Vosgien Michel Fournier est nommé ministre chargé de la ruralité. À peine nommé, le gouvernement est menacé de censure.
Le précédent gouvernement Lecornu n’a passé la journée. Celui qui vient d’être annoncé, ce dimanche 12 octobre 2025, pourrait ne pas passer la semaine.
Menace de censure immédiate
En effet, le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, fait face à des menaces de censure dès sa nomination. La France insoumise et le Rassemblement national annoncent leur intention de déposer une motion de censure, Marine Le Pen confirmant le dépôt « dès demain ». La position des socialistes sera déterminante : ils conditionneront leur vote à la suspension de la réforme des retraites.
Une composition controversée
Ce gouvernement mélange allègrement anciens ministres et nouveaux profils.
Laurent Nuñez (préfet de police de Paris) à l’Intérieur, Jean-Pierre Farandou (ex-patron SNCF) au Travail
Monique Barbut (WWF) à la Transition écologique, Edouard Geffray à l’Éducation, Naïma Moutchou aux Outre-mer. Mais Rachida Dati retrouve la Culture, Gérald Darmanin reste à la Justice.
Quant aux Républicains, le parti a annoncé que les six ministres issus de ses rangs « ne peuvent plus se réclamer de LR » et sont exclus des instances dirigeantes, en attendant une décision définitive.
Un avenir incertain
Sébastien Lecornu affirme être « libre » et se concentrer sur sa mission : « donner un budget à la France ». Mais les observateurs, comme le constitutionnaliste Benjamin Morel, estiment peu probable que ce gouvernement « passe la semaine ».
Le gouvernement Lecornu II
- Sébastien Lecornu Premier ministre
- Laurent Nuñez Intérieur
- Catherine Vautrin Armées et Anciens combattants
- Jean-Pierre Farandou Travail et Solidarités
- Monique Barbut Transition écologique, biodiversité et questions climatiques
- Gérald Darmanin Garde des Sceaux / Justice
- Roland Lescure Économie, Finances, Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
- Serge Papin PME, Commerce, Artisanat, Tourisme & Pouvoir d’achat
- Annie Genevard Agriculture, Agroalimentaire & Souveraineté alimentaire
- Édouard Geffray Éducation nationale
- Jean-Noël Barrot Europe & Affaires étrangères
- Rachida Dati Culture
- Stéphanie Rist Santé, Familles, Autonomie, Personnes handicapées
- Naïma Moutchou Outre-mer
- Françoise Gatel Aménagement du territoire & Décentralisation
- Amélie de Montchalin Action et Comptes publics
- Philippe Baptiste Enseignement supérieur, Recherche & Espace
- Marina Ferrari Sports, Jeunesse & Vie associative
- Philippe Tabarot Transports
- Vincent Jeanbrun Ville & Logement
Les ministres délégués
- Laurent Panifous Ministre chargé des relations avec le Parlement
- Maud Brégeon Porte-parole du gouvernement
- Aurore Bergé Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes
- Marie-Pierre Vedrenne Auprès du ministre de l’Intérieur
- Alice Ruffo : Auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants
- Catherine Chabot Ministre chargée de la mer et de la pêche :
- Mathieu Lefevre Ministre chargé de la Transition écologique
- Sébastien Martin, Ministre chargé de l’Industrie
- Anne Le Henanff, Ministre chargée de l’intelligence artificielle et du numérique
- Benjamin Haddad : Ministre chargé de l’Europe
- Nicolas Forissier : Ministre chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité
- Eléonore Caroit : Ministre chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger
- Charlotte Parmentier-Lecocq : Ministre chargée du Handicap
- Michel Fournier : Ministre chargé de la ruralité
- David Amiel :Ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État
