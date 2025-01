Réforme des retraites : Bayrou propose un « conclave »

Lors de son discours de politique générale devant les députés, le nouveau Premier ministre annonce une méthode inédite pour relancer la réforme des retraites, avec la création d’une délégation permanente réunissant l’ensemble des partenaires sociaux pendant trois mois.

Une nouvelle approche basée sur la concertation

François Bayrou mise sur une méthode « inédite et quelque peu radicale » pour aborder la réforme des retraites, qu’il considère comme « vitale pour notre pays et notre modèle social ». Le Premier ministre prévoit la création d’une délégation permanente qui travaillera dans les mêmes locaux pendant trois mois, à partir de la publication d’un rapport express de la Cour des comptes.

Un calendrier et des objectifs précis

La démarche s’articulera autour de chiffres « indiscutables » fournis par la Cour des comptes dans le cadre d’une mission flash. Si un accord est trouvé durant ce « conclave », il sera directement intégré au prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale ou fera l’objet d’une loi spécifique. « Chacun des partenaires sociaux aura le droit de faire inscrire à l’ordre du jour les questions qui le préoccupent », assure le Premier ministre.

Un programme plus large de réformes

Cette initiative s’inscrit dans un projet plus vaste, Bayrou ayant identifié trois défis majeurs : l’adoption rapide des budgets de l’État et de la Sécurité sociale, l’établissement d’une stabilité politique et sociale, et la refondation de l’action publique. Le Premier ministre souligne que le débat a progressé, notant que « plus personne ne nie plus qu’il existe un lourd problème de financement de notre système de retraites ».