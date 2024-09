Michel Barnier dévoile les orientations de son nouveau gouvernement

Michel Barnier veut épargner aux Français une hausse d’impôts, mais il appelle les plus fortunés à contribuer.

Lors de sa première prise de parole depuis la formation de son gouvernement, Michel Barnier a affirmé son intention de protéger la majorité des Français d’une hausse d’impôts, tout en appelant les plus riches à contribuer davantage à l’effort national.

Un discours tourné vers la cohésion et la solidarité

Invité du 20 heures de France 2 ce dimanche 22 septembre, Michel Barnier, nouveau Premier ministre, a clarifié sa position sur les politiques fiscales de son gouvernement. « Non, je ne vais pas alourdir encore les impôts sur l’ensemble des Français, ni sur les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes », a-t-il déclaré. Cependant, il n’exclut pas que les plus aisés participent davantage à l’effort national : « Je ne peux pas exclure de l’effort national les plus riches, les personnes les plus fortunées. »

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de maintenir la cohésion au sein de son équipe gouvernementale, affirmant : « Nous ne sommes pas en cohabitation » et appelant à la « fraternité » dans le pays.

À propos de l’immigration, Michel Barnier annonce : « On va faire des choses pratiques pour limiter et contrôler l’immigration »

Le nouveau duo à la tête de Bercy

Le ministère de l’Économie connaît un renouveau avec la passation de pouvoir entre Bruno Le Maire et Antoine Armand, nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et Laurent Saint-Martin, en charge du Budget. Dans un discours marqué par un ton pragmatique, Antoine Armand a souligné : « Notre travail est de faciliter la tâche des entreprises. » Laurent Saint-Martin, quant à lui, a rappelé que « la compétitivité » est un levier indispensable au redressement des finances publiques.

Départ d’Éric Ciotti des Républicains

Par ailleurs, Éric Ciotti a annoncé son départ du parti Les Républicains (LR). Ce dimanche, dans une interview accordée au Figaro, Éric Ciotti a exprimé son désenchantement vis-à-vis de la ligne actuelle du parti : « Je quitte une équipe compromise, mais je ne romps pas avec mon histoire personnelle, celle du militant gaulliste que j’ai toujours été et que je reste. » Cette décision intervient après des tensions internes provoquées par sa proposition d’alliance avec le Rassemblement national (RN) lors des élections législatives.

Gabriel Attal réclame des garanties sur les droits des femmes et des LGBT

De son côté, Gabriel Attal, chef de file des députés Ensemble pour la République, a exprimé ses préoccupations concernant les droits des femmes et des LGBT lors d’une réunion avec ses soutiens. Il a déclaré vouloir demander des garanties claires à Michel Barnier sur des sujets tels que la PMA, le droit à l’IVG, et les droits LGBT, affirmant qu’ils devraient être réaffirmés lors de la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Le Premier ministre a répondu sur France 2 que ces droits fondamentaux seraient préservés.

Une motion de censure annoncée par la gauche

Enfin, la gauche a annoncé son intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Selon Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, cette motion sera défendue « par l’ensemble du Nouveau Front populaire ». Toutefois, il estime que la motion a peu de chances de réussir, soulignant que le RN ne devrait pas la soutenir.