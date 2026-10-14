La journaliste et essayiste Natacha Polony s’est officiellement déclarée candidate à l’élection présidentielle 2027 le 14 octobre sur France Inter.

Ancienne directrice de l’hebdomadaire Marianne et actuelle directrice de la revue L’Audace, elle ambitionne de perturber le jeu politique en rassemblant les orphelins de la politique. Face à ce qu’elle décrit comme un chaos marqué par des crises multiples et une impuissance généralisée, elle propose une alternative souverainiste centrée sur la production française et l’indépendance économique du pays.

Une candidature de rupture face au chaos politique

Natacha Polony rejette explicitement une candidature de témoignage ou de figuration. Elle constate que le paysage politique français souffre d’une fragmentation majeure, avec deux offres clairement identifiées et perçues par la majorité des Français comme clivantes, sans compter des figures ayant déjà exercé le pouvoir dont les idées ont précédemment échoué à débloquer la situation politique.

La candidate diagnostique un contexte de crise aigüe sur plusieurs fronts : une crise lycéenne tragique, une crise de la dette publique, une crise internationale, et une impuissance généralisée des pouvoirs publics. Elle résume cette situation par quatre défaillances : impuissance, illisibilité, irresponsabilité et incapacité à penser le temps long. Face à ces enjeux, elle affirme que « la situation m’oblige » à se présenter, consciente que malgré un nombre croissant de candidats, l’effondrement du système politique persiste.

Une ligne souverainiste et productiviste pour restaurer la puissance française

Le programme de Natacha Polony s’articule autour de la restauration du rang économique et politique de la France. Elle constate une perte totale de rang sur les questions économiques, l’indépendance et la souveraineté nationale. Pour inverser cette spirale, elle propose une politique de production française ambitieuse.

Ses mesures phares reposent sur plusieurs piliers : prioriser la production française dans la commande publique pour recréer de l’activité économique et permettre à l’État de faire rentrer de l’argent dans ses caisses, et supprimer toutes les aides aux entreprises qui ne sont pas conditionnées à une production sur le sol français. Cette approche vise à sortir de la spirale d’appauvrissement dans laquelle le pays s’enfoncerait selon elle, en retrouvant une capacité productive et une autonomie stratégique.

Cette orientation économique s’inscrit dans la continuité de la ligne éditoriale qu’elle défendait à la tête de Marianne : une vision souverainiste, critique des élites, et clairement antilibérale en économie, rejetant les doctrines d’austérité et de dérégulation.

Une base militante de 60 000 soutiens depuis septembre 2026

Natacha Polony a lancé son mouvement politique en septembre 2026 avec pour vocation de rassembler les orphelins de la politique. Elle revendique déjà 60 000 soutiens depuis le lancement de ce mouvement, affirmant ne pas pouvoir continuer à regarder son pays s’effondrer. Ces sympathisants formeraient un noyau d’électeurs en quête d’une alternative aux offres politiques existantes.

Concernant l’accumulation des parrainages électoraux requis pour valider sa candidature, elle n’a pas précisé le nombre obtenu à ce stade, mais qualifie ce dispositif de « règle aberrante ». Malgré la prolifération de candidats à la présidentielle, elle considère que cette multiplication n’a absolument pas débloqué la situation politique française, justifiant sa propre candidature par la nécessité de proposer une vision radicalement différente.

Un profil de polémiste transformé en acteur politique

Natacha Polony s’était d’abord fait connaître comme polémiste à la télévision, notamment dans l’émission « On n’est pas couché » présentée par Laurent Ruquier sur France 2 entre 2011 et 2014. Elle est ensuite devenue une habituée des plateaux de télévision et de radio, publiant de nombreux essais qui ont alimenté les débats publics.

Son engagement politique n’est pas nouveau : elle s’était déjà brièvement engagée aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, allant jusqu’à se présenter aux élections législatives en 2002 à Paris. Cependant, c’est sa direction de l’hebdomadaire Marianne qui lui a permis de structurer et d’affirmer une pensée politique cohérente autour de la souveraineté nationale et de la critique du système établi.

Cette candidature de 2027 représente une évolution majeure : de commentatrice critique du système politique, elle devient candidate pour le transformer de l’intérieur, prétendant disposer d’équipes compétentes connaissant la machine d’État et mettant avant tout la défense de la nation, de l’État et le sens des responsabilités.

Une 28e candidature dans un paysage présidentiel saturé

Avec cette annonce du 14 octobre 2026, Natacha Polony devient la 28e candidate déclarée à l’élection présidentielle de 2027. Cette multiplication des candidatures témoigne d’une fragmentation politique sans précédent, où les clivages traditionnels gauche-droite ont éclaté en une multitude d’offres politiques rivales.

Elle entre donc en compétition avec des figures établies, des mouvements institutionnels et d’autres candidats anti-système. Son pari repose sur la capacité à fédérer un électorat déçu par le système politique traditionnel, mais qui ne se retrouverait dans aucune des autres offres disponibles. Son profil de journaliste-essayiste critiquant les élites et prônant un renouvellement radical distingue sa candidature dans un champ déjà densément occupé.

Une alternative

La candidature de Natacha Polony se positionne comme une réponse aux attentes d’un électorat fragmenté et déçu. En articulant la critique du système politique actuel avec une proposition économique claire centrée sur la souveraineté et la production, elle tente de capitaliser sur un sentiment d’impuissance et d’absence de perspective chez les électeurs.

Son discours de rassemblement des orphelins de la politique suggère une volonté de construire une coalition large au-delà des clivages traditionnels. Cette stratégie repose sur l’idée qu’une part importante de l’électorat se sent abandonnée par les formations existantes et recherche une figure capable de porter une vision alternative de l’action publique.

La candidature de Polony intervient dans un contexte de crise profonde des institutions politiques françaises, où le système démocratique lui-même fait l’objet de remises en question. Son pari est de transformer cette crise en opportunité en proposant une refondation politique autour de principes de souveraineté, de responsabilité et de production nationale.

Ma déclaration de candidature à l’élection présidentielle de 2027 Je me présente aujourd’hui devant vous avec gravité et détermination. La France traverse une période décisive. Notre industrie s’est affaiblie, notre dette s’est alourdie, nos services publics sont en difficulté et de nombreux Français ont le sentiment de ne plus maîtriser leur destin. Avec le mouvement « Nous sommes la France », je souhaite ouvrir un nouveau chemin fondé sur la responsabilité, la liberté et l’indépendance. Je veux porter une vision claire : reconstruire notre puissance industrielle, garantir notre souveraineté énergétique, restaurer l’autorité de l’école, soutenir nos agriculteurs, protéger nos services publics et lutter fermement contre la corruption. Je crois en une France capable de produire, de transmettre, d’innover et de décider par elle-même. Une France instruite, indépendante et prospère, qui prépare l’avenir de ses enfants et assume pleinement ses responsabilités. Je vous présente cette démarche et les grandes orientations de mon projet sur : https://t.co/Yd36Ru6lp6 — Natacha Polony (@NPolony) October 14, 2026