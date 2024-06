Européennes : Un vaste choix de candidats

38 listes se présentent ce 9 juin au suffrage des Français : un choix très large est donc proposé. Les listes, leurs partis politiques et leurs orientations.

Par Bernard Aubin

Qui élisons-nous ?

Il s’agit d’élire, pour les 27 pays membre de l’Europe, les 705 députés qui siègeront au Parlement Européen. La France dispose de 81 sièges au Parlement Européen. Elle est le deuxième pays représenté derrière l’Allemagne qui dispose de 96 sièges. Le nombre d’élus est proportionnel à la population représentée.

Quel mode de scrutin ?

Contrairement aux élections présidentielles, législatives et régionales, les élections européennes se déroulent lors d’un un seul tour de scrutin. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle. En France, les listes qui n’atteignent pas les 5% aux élections européennes ne disposeront pas d’eurodéputés.

Votons-nous pour des partis politiques français ou européens ?

Le site d’information électorale de l’UE explique que « ce sont les partis politiques nationaux qui s’affrontent lors des élections, mais une fois qu’ils sont élus, la plupart des députés choisissent de faire partie de groupes politiques transnationaux ».

Voici les sept groupes politiques européens. Les députés qui ne rejoignent pas l’un des groupes parlementaires européens figurent alors parmi les non-inscrits.

Fonctionnement de l’Europe

Le Parlement Européen (les eurodéputés qui seront élus le 9 juin) VOTE LES LOIS et le BUDGET de l’Union européenne avec le Conseil.

(les eurodéputés qui seront élus le 9 juin) VOTE LES LOIS et le BUDGET de l’Union européenne avec le Conseil. La Commission européenne , composée de 27 commissaires européens (un par État membre), exécute les politiques européennes et propose les textes législatifs qui doivent ensuite être adoptés par le Parlement européen et le Conseil.

, composée de 27 commissaires européens (un par État membre), exécute les politiques européennes et propose les textes législatifs qui doivent ensuite être adoptés par le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil de l’Union européenne rassemble régulièrement les Ministres des États membres par domaine précis (agriculture, transports, commerce…), il adopte également les lois et le budget de l’Union européenne avec le Parlement.

L’impact des décisions de l’UE sur la législation française et sur les citoyens

La législation européenne n’existe que dans le périmètre des compétences que les États ont décidé souverainement de déléguer à l’Union européenne. Les règlements et les décisions européennes sont directement applicables. Les directives établissent une obligation d’objectif, mais laissent les États membres libres quant aux moyens d’y parvenir, leurs dispositions doivent être reprises dans une loi nationale pour pouvoir s’appliquer.

Attention : Traités, règlements, directives ou décisions de la Cour de justice de l’Union européenne priment sur les droits nationaux.

L’UE conteste l’affirmation que 80 % des lois françaises seraient européens. Mais l’impact des décisions européennes sur le quotidien des Français est loin d’être négligeable, tant sur le plan social que sociétal. Les élections européennes revêtent donc un intérêt majeur pour les citoyens français que nous sommes.

Élections Européennes ou règlement de compte franco-français ?

Il parait logique de voter, lors des élections, en faveur d’une liste qui incarne le mieux ses idées au sein de l’institution concernée… et de s’en tenir au sujet : l’avenir de l’Europe et de la France au sein de celle-ci. La défiance grandissante d’une partie des Français vis-à-vis de l’exécutif s’est invitée dans ces élections, au point de les résumer entre un affrontement franco-français entre essentiellement deux partis, tantôt sur des enjeux européens, tantôt sur des problématiques exclusivement nationales. Si chaque électeur reste parfaitement libre de son approche ou de son choix, la question européenne demeurera biaisée, en France, par le contexte de tension national. C’est un fait.

L’importance des élections

Un simple regard sur le monde révèle à quel point la gestion démocratique de nombreux pays n’est qu’une illusion. Les dictatures se multiplient, menaçant les peuples et la paix dans le monde. Elles plongent dans la misère et la famine des millions d’êtres humains.

Nous ne sommes pas toujours conscients, en France, de vivre dans un pays libre, relativement riche, où les Droits de l’Homme sont globalement respectés.

Mais cet équilibre est fragile et menacé comme jamais. Les tensions au sein de la Nation s’exacerbent, nos libertés d’expression et nos valeurs, Liberté, Égalité, Fraternité, sont désormais contestées au quotidien.

La Démocratie ne s’use que lorsque l’on ne s’en sert pas. Alors, votez pour qui vous voulez, mais VOTEZ !