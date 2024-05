49,5 millions d’électeurs inscrits pour les élections européennes de 2024

Début mai 2024, 49,5 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales françaises pour voter aux élections européennes du 9 juin, soit 2,2 millions de plus qu’aux élections européennes de 2019.

Parmi elles, 1,6 million résident hors de France et sont inscrites dans un consulat, 269 000 sont des citoyens d’un autre pays membre de l’Union européenne résidant en France et 222 000 figurent sur les listes spécifiques de Nouvelle‑Calédonie.

Évolutions démographiques

En France métropolitaine et dans les DOM, 95 % des Français en âge de voter sont inscrits, c’était la même proportion en 2022. Le nombre d’inscrits sur les listes progresse de 536 500 personnes depuis l’élection présidentielle de 2022. Cette progression est liée aux évolutions démographiques : les inscriptions automatiques de jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans ont été plus nombreuses que les décès. Sur cette période, 2,6 millions de Français ont fait une démarche volontaire d’inscription ou de réinscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d’un déménagement. Plus d’une fois sur deux, ils se sont inscrits en ligne.

Les Portugais en tête

Comme il y a cinq ans, les Portugais sont les Européens les plus nombreux inscrits pour voter en France.

Nathalie Stéphan (Insee)