Macron : A la recherche d’un Premier ministre

Emmanuel Macron a convoqué les présidents des groupes parlementaires (Sénat et Assemblée) et les chefs de partis à l’Élysée le 23 août, pour une série de consultations avant de nommer un nouveau Premier ministre.Exercice délicat.



Cette initiative s’inscrit dans sa volonté de « continuer à avancer vers la constitution d’une majorité la plus large et la plus stable possible », selon l’Élysée.

Un nouveau gouvernement en préparation

Emmanuel Macron n’a pas encore dévoilé le nom de son Premier ministre et du nouveau gouvernement après la dissolution de l’Assemblée nationale, le 7 juillet 2024, plus d’un mois après le second tour des élections législatives. L’objectif de ces consultations est de répondre au message des urnes : « Les Français ont exprimé lors des élections législatives une volonté de changement et de large rassemblement. Dans un esprit de responsabilité, l’ensemble des dirigeants politiques doivent travailler à mettre en œuvre cette volonté », précise l’Élysée. La nomination du futur Premier ministre dépendra des conclusions de ces échanges.

Le Nouveau Front Populaire se prépare pour la rencontre

Les dirigeants du Nouveau Front Populaire (NFP), formé par La France insoumise (LFI) et ses alliés, ont annoncé qu’ils se rendraient « ensemble » à cette rencontre. Manuel Bompard, coordinateur de LFI, et Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée, ont confirmé cette décision sur le réseau social X, soulignant l’importance de cette étape pour le mouvement, arrivé en tête lors des législatives.

Cette série de consultations s’annonce déterminante pour l’avenir politique du pays, alors que le chef de l’État cherche à stabiliser une majorité gouvernementale avant la rentrée.

Pourtant, on voit mal comment une majorité « stable » pourrait être trouvée dans les conditions voulues par Le président de la République qui refuse toute alliance avec les extrêmes, de droite et de gauche, qui, ensemble, totalisent plus de 350 députés? Le pari s’annonce risqué. Emmanuel Macron n’a toujours pas compris qu’il avait perdu les élections législatives!

Emmanuel Macron a convié les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au Parlement à "une série d'échanges" le 23 août, en vue de tenter de constituer un gouvernement, a annoncé l'Elysée #AFP pic.twitter.com/rZKyjEfm9w — Agence France-Presse (@afpfr) August 16, 2024

🔵 INFO LE PARISIEN | Le NFP réfléchit à venir rassemblé aux consultations d’Emmanuel Macron Les responsables du Nouveau Front populaire envisagent la mise en scène d’une arrivée groupée à l’Élysée pour marquer leur volonté de gouverner ➡️ https://t.co/ES7G9GiAcK pic.twitter.com/IKly3DVM62 — Le Parisien (@le_Parisien) August 16, 2024