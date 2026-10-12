La situation écologique de la France est grave, mais elle n’est pas irréversible. Tel est le message central du Livre Blanc pour la Protection de l’Environnement, présenté à la presse et aux acteurs associatifs par le Mouvement Écologiste Indépendant (MEI).

Ce Livre Blanc propose une refondation de la protection du vivant, fondée sur un diagnostic solide et sur des mesures réalistes, opérationnelles et soutenables pour les finances publiques.

Un constat clair : crise du vivant & affaiblissement de la gouvernance environnementale

Le Livre Blanc rappelle l’ampleur de la crise écologique : disparition des insectes, effondrement des oiseaux agricoles et des chiroptères, artificialisation des sols, fragmentation des paysages, dégradation de la ressource en eau, surexploitation forestière, pêche excessive. Ces symptômes révèlent une réalité plus profonde : la perte du sens de la Nature comme bien commun.

Depuis cinquante ans, les institutions chargées de la protéger ont été affaiblies, fusionnées, rendues illisibles y compris par la réduction de leurs moyens et compétences. Les arbitrages favorisent les infrastructures, les dérogations en défaveur des espèces protégées sont quasi automatiques, les études d’impact manquent d’indépendance, et la participation du public s’est réduite à un rituel administratif.

Des réformes fortes, cohérentes et réalisables

Le Livre Blanc propose un ensemble de mesures structurantes, réalisables sans alourdir le budget de l’Etat ni la dette publique :

Un Pacte juridique pour la Nature, pour unifier les règles, renforcer l’indépendance des autorités environnementales et prévoir à terme un Juge de l’environnement.

Une gouvernance plus indépendante grâce à un Défenseur de l’Environnement doté de pouvoirs d’alerte, de médiation et de veto suspensif.

Une intégrité scientifique garantie des évaluations environnementales, un agrément national des bureaux d’études, des protocoles méthodologiques standardisés, la publication obligatoire des données brutes et un financement neutre et restauré de la recherche.

Une restauration écologique ambitieuse, incluant un statut juridique du paysage, l’extension des zones protégées, un plan de vieillissement des forêts, une refonte des dérogations liées aux espèces protégées, la renaturation des cours d’eau, la protection des captages et des puits naturels de carbone et un référentiel national du sol vivant.

Une politique énergétique rééquilibrée, intégrant des critères écologiques et paysagers opposables, une distance minimale entre éoliennes et habitations ou côtes, et une priorité à l’énergie solaire sur les surfaces artificialisées.

Un appel à constituer une majorité culturelle et politique sur ces enjeux

Le Livre Blanc a été conçu comme une plateforme d’accueil des enjeux environnementaux contemporains, base d’une majorité culturelle et politique que le MEI souhaite rassembler autour de ces enjeux.

Aussi, dans la perspective du second tour de l’élection présidentielle, le MEI appelle les candidats et les formations qui les soutiennent à se positionner en faveur de ces propositions, qui relèvent de l’intérêt public majeur.

Un chemin pour l’avenir

Le Livre Blanc propose un chemin pour réorienter l’action publique et pour retrouver une cohérence et une fidélité à ce que nous devons transmettre aux générations futures. Protéger la Nature, c’est protéger la possibilité d’un avenir humain.

Le Mouvement Écologiste Indépendant appelle à un sursaut politique et institutionnel, à la hauteur des enjeux du siècle.

Il est minuit moins deux. Nous pouvons encore agir.