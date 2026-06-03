« Choose France : non, nous ne nous réjouissons pas ! »

Est-ce que cette nouvelle édition de Choose France sera véritablement porteuse de réindustrialisation, dès lors que la majorité des investissements annoncés concerne des services plutôt que des emplois productifs se demande dans un communiqué le Mouvement Écologiste Indépendant (MEI) ? Ne s’agit-il pas plutôt d’avantages fournis à de grandes compagnies étrangères — foncier bon marché, énergie, dérogations de toutes sortes — au détriment des populations et entreprises autochtones ? S’ils se font, ces projets, se feront-ils au détriment de notre attractivité touristique, de la qualité de nos paysages et de notre environnement ?

Tout bénef pour les investisseurs

Réindustrialiser la France, oui. Mais, Choose France ce n’est pas cela. Ce ne sont pas des emplois de production qui sont promis, mais, à 90% des capitaux annoncés, des emplois de service. L’État offre à des multinationales américaine et japonaise du terrain bon marché et une part de son potentiel énergétique , impose à des populations des data center qui bousculent leur cadre de vie, et fait fi des règles qui s’imposent aux nationaux. C’est tout bénéfice pour ces investisseurs accueillis à Versailles et séduits par la promesse de facilités administratives, mais à quel prix.

Privilégier les acteurs et capitaux français

Non, nous ne nous réjouissons pas parce que ces projets sont gros consommateurs de foncier au détriment des terres agricoles, de milieu naturel et de nos paysages, parce qu’ils absorbent une proportion non négligeable de notre production d’électricité (la production de plusieurs de nos réacteurs nucléaires, la construction de nouvelles lignes THT à travers le pays), parce qu’ils consomment beaucoup d’eau ou refroidissent les installations avec des climatiseurs (sources de nuisances sonores et thermiques). La volonté de puissance d’Emmanuel Macron se fait en amputant notre souveraineté alimentaire (terres agricoles), en prenant le risque de réduire notre attractivité touristique (paysages), et paradoxalement en confiant nos données à des étrangers (États-Unis, Japon) tout en affirmant vouloir assurer notre souveraineté sur l’intelligence artificielle.

Pourquoi la réindustrialisation de la France ne privilégie-t-elle pas les acteurs et les capitaux français et européens, en protégeant les activités renaissantes, et en privilégiant les activités de production respectueuse de notre territoire ?

1 Selon l’ADEME, l’énergie consommée par l’ensemble des data center envisagés représente la consommation

de la Belgique et du Danemark réunis.

Pour le MEI

Antoine Waechter