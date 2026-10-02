Colère lycéenne : de la contestation légitime au chaos

Au départ, les revendications légitimes portées par les lycéens. Elles traduisent les inquiétudes d’une génération confrontée à l’incertitude économique, aux difficultés d’orientation, à la pression scolaire et à la crainte d’un déclassement social. A l’arrivée, un risque réel d’anarchie…

Par Bernard Aubin

Beaucoup dénoncent des classes surchargées, des conditions d’études parfois dégradées et un système éducatif dont ils ont le sentiment qu’il ne prépare plus suffisamment aux défis du monde moderne. Ces préoccupations méritent d’être entendues et examinées avec sérieux.

Pourtant, à mesure que la mobilisation grandit, une autre réalité apparaît : celle d’un mouvement qui semble parfois échapper à ses initiateurs.

La baisse du niveau scolaire : une inquiétude qui dépasse la seule question des moyens

L’un des paradoxes de cette mobilisation est qu’elle intervient alors que l’école française est confrontée à une crise profonde des apprentissages.

Les évaluations nationales et internationales montrent depuis plusieurs années une fragilisation du niveau moyen en français, en mathématiques et dans la maîtrise des savoirs fondamentaux. Le problème ne peut être réduit à la seule question budgétaire.

Au-delà des résultats académiques, c’est également la culture générale qui semble reculer. Or une société où les repères historiques, civiques et institutionnels s’affaiblissent devient plus vulnérable aux simplifications, aux rumeurs et aux manipulations diffusées sur les réseaux sociaux.

Moins un individu possède de connaissances et d’esprit critique, plus il risque d’être influencé par des discours radicaux ou des mots d’ordre dont il ne mesure pas toujours les conséquences. L’enjeu n’est donc pas seulement éducatif : il est démocratique.

Quand d’autres « acteurs » s’invitent dans la contestation

Plusieurs témoignages et images diffusés lors de rassemblements montrent la présence d’individus plus âgés que les lycéens, parfois cagoulés, venus se mêler aux cortèges.

Un phénomène qui rappelle les conclusions du rapport sénatorial sur les émeutes de 2023, selon lequel certains participants avaient été entraînés dans une logique de confrontation alimentée par les réseaux sociaux et des appels à s’attaquer aux symboles de l’autorité.

Dès lors, une question se pose : les revendications des élèves servent-elles parfois de véhicule à d’autres ambitions plus politisées ?

L’histoire sociale française montre que nombre de mouvements spontanés ont été récupérés ou amplifiés par des groupes cherchant à transformer une protestation sectorielle en contestation générale du pouvoir.

Drapeaux étrangers et instrumentalisation politique

Autre sujet de polémique : l’apparition de drapeaux étrangers au sein de certaines manifestations notamment en Ile de France.

Même lorsque leur présence résulte d’expressions de solidarité ou d’engagement personnel, elle contribue à brouiller le message initial. Une mobilisation censée porter des revendications relatives à l’école française se retrouve alors associée à des causes extérieures qui divisent l’opinion.

Cette évolution nourrit les accusations d’instrumentalisation politique portées par plusieurs responsables publics, lesquels estiment que certains partis politiques cherchent à transformer un mouvement lycéen en levier d’opposition plus large au gouvernement.

Le coût du chaos : qui paiera la facture ?

Lorsque les violences commencent, la question change de nature. Vitrines détruites, abribus incendiés, véhicules endommagés, écoles dégradées, bâtiments publics attaqués : derrière chaque image spectaculaire se cache une facture bien réelle.

Pour mémoire, les émeutes de l’été 2023 ont provoqué entre 793 millions et près d’un milliard d’euros de dégâts, selon les estimations de France Assureurs et de la commission d’enquête du Sénat. Plus de 2 500 bâtiments ont été touchés et plus de 12 000 véhicules incendiés.

Parmi les bâtiments visés figuraient notamment des mairies, des médiathèques et 243 établissements scolaires.

LA question demeure : qui paiera ?

L’assureur avance les fonds, mais les coûts finissent par se répercuter sur les primes d’assurance, sur les budgets des collectivités et, finalement, sur les contribuables.

Un point sur lequel des responsables politiques ont adopté des positions fermes.

Exemples :

Gérald Darmanin a demandé aux procureurs d’engager la responsabilité civile des parents pour les dégâts de leurs enfants, afin de leur faire payer les réparations.

A Paris et en Île-de-France. La Région chiffre les dégâts à plus d’un million d’euros. Valérie Pécresse refuse de payer : pour elle, « celui qui casse doit payer », et la Région veut s’en prendre aux auteurs, à leurs familles et à Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis

Lorraine et Grand Est. Franck Leroy, président de la Région, dépose plainte pour chaque dégradation et appelle les parents à exercer pleinement leur responsabilité. Il promet de chiffrer tous les préjudices et de les réclamer jusqu’au dernier centime.

Les deux présidents de Région, l’un LR et l’autre divers droite, et le garde des Sceaux défendent donc la même ligne : les auteurs et leurs parents d’abord. En droit, l’auteur identifié paie, ses parents s’il est mineur, et la collectivité supporte seule les dégâts dont l’auteur n’est pas identifié

Des blessés des deux côtés

Les affrontements ont également un « coût » humain.

Selon un bilan rapporté par plusieurs médias, 284 policiers et gendarmes, 170 élèves et 65 membres du personnel scolaire auraient été blessés, soit 519 blessés au total. Heureusement, aucun drame n’est à déplorer. Cette situation place l’État face à l’épreuve de l’autorité. Le gouvernement se trouve aujourd’hui confronté à une équation délicate : garantir le droit de manifester est une obligation démocratique. Maintenir l’ordre public est une obligation régalienne. Avec pour objectif d’éviter tout drame qui pourrait provoquer une explosion sociale, un chaos généralisé… au risque de sacrifier les biens publics et privés.

Le risque de contagion sociale

C’est probablement le principal motif d’inquiétude.

La mobilisation lycéenne intervient dans un contexte national déjà tendu. Le gouvernement prépare un budget comportant des mesures d’économies impopulaires. Les inquiétudes relatives au pouvoir d’achat demeurent fortes. Plusieurs secteurs professionnels expriment leur mécontentement. Et même les retraités pourraient grossir les rangs des manifestants.

Dans ce climat, le risque de « convergence des luttes » est régulièrement redouté par les autorités. Une colère lycéenne pourrait rencontrer celle d’autres catégories sociales et créer une dynamique beaucoup plus difficile à maîtriser.

L’expérience française montre que les mouvements les plus puissants sont souvent ceux qui n’ont pas forcément été planifiés et encadrés à l’avance et qui déborde de l’objectif initial.

Deux visages de la France

Enfin, le contraste des derniers jours est saisissant. Pendant la visite du pape, le pays a offert l’image d’une France apaisée, recueillie, capable de se rassembler autour d’un événement spirituel et cultuel majeur. Les places étaient calmes, les foules respectueuses, le dialogue semblait reprendre ses droits. Et surtout : pas le moindre dégât, pas la moindre incivilité dans les rues et des forces de l’ordre applaudies par le public.

Puis sont immédiatement revenues les images de tensions, de heurts, de dégradations et de défiance envers les institutions et contre tous les personnels censés les incarner. Deux France semblent donc coexister. L’une qui aspire à la stabilité, à la transmission, à l’ordre républicain et à la cohésion nationale. L’autre exprime une colère profonde, un sentiment d’abandon et une volonté de rupture voire de révolution

Entre ces deux réalités, le fossé s’élargit de jour en jour. Il est à redouter que cette fracture, visible aujourd’hui dans les rues, ne se retrouvât en 2027 dans les urnes, où se jouera peut-être l’arbitrage entre deux visions du pays diamétralement opposées. Jamais la France n’a été aussi divisée !