À Lourdes, Léon XIV veut remettre l’Église au milieu du village

En abordant plusieurs sujets qui fâchent : la laïcité, la fin de vie, l’école catholique, les abus sexuels, Léon XIV ne demande pas à l’Église de France de reconquérir le pouvoir. Il lui demande de reconquérir le droit de parler.

À Lourdes, le pape Léon XIV n’est pas venu seulement parler aux catholiques. Face aux évêques de France, il leur demande de reprendre la parole dans la cité, de défendre la liberté de l’Église et de ne pas renoncer à intervenir sur les grandes questions de société. Fin de vie, éducation, laïcité, abus sexuels, vocations, divisions internes : le pape dessine une véritable feuille de route pour l’Église de France.

Le rôle des évêques de France

Il y avait, dimanche 27 septembre à Lourdes, deux Léon XIV. Celui de la grande messe, devant les pèlerins, parlant de conversion, de pénitence, de souffrance et de la dignité de toute vie humaine. Et celui qui, quelques heures auparavant, s’adressait directement aux évêques de France, avec un message beaucoup plus institutionnel : l’Église ne doit pas se retirer du débat public.

La phrase est sans ambiguïté : « la parole de l’Église a toute sa place dans le débat public en France ». Et le pape va plus loin : cette parole possède, selon lui, « par nature, une autorité prophétique ».

Ce n’est donc pas seulement un discours pastoral. C’est aussi une réflexion sur la place du christianisme dans une République profondément sécularisée.

« Ne vous résignez pas » : le message aux évêques

Léon XIV ne demande pas aux évêques de France de se transformer en responsables politiques. Il leur demande autre chose : ne pas accepter que la religion soit cantonnée à la seule sphère privée.

Le pape reconnaît le caractère particulier de la laïcité française, issue d’une « histoire mouvementée », mais estime que celle-ci doit permettre à l’Église d’exercer sa mission.

Il appelle ainsi les évêques à défendre la liberté de l’Église « à évangéliser », à « éduquer », à pratiquer publiquement son culte et à exercer la charité au nom du christianisme.

Le message est important : Léon XIV ne remet pas en cause la laïcité en tant que telle ; il conteste implicitement une conception de la laïcité qui conduirait à invisibiliser l’expression religieuse dans l’espace public.

C’est une nuance essentielle.

La fin de vie : le premier front de bataille

Le pape cite explicitement les récents débats français sur la fin de vie. Il salue la détermination des évêques et les encourage à poursuivre leur action avec « toutes les personnes de bonne volonté qui défendent les mêmes valeurs ».

Le contexte donne à cette déclaration une portée particulière.

Le Parlement français a définitivement adopté le 15 juillet 2026 une loi créant un droit à l’aide à mourir. Le Conseil constitutionnel l’a validée le 14 août et la loi a été promulguée le 18 août.

Dans son homélie à Lourdes, Léon XIV a donc réaffirmé la conception chrétienne de la vie humaine et déclaré qu’il était « impossible de considérer comme normal de donner la mort ». Il ajoute : « Ce qui est légal n’est as forcément moral ».

Le pape ne se contente donc pas d’une affirmation théologique. Il inscrit son message dans l’un des débats éthiques les plus importants que la France vient de trancher législativement.

Mais il faut relever un point : Léon XIV ne demande pas une mobilisation partisane. Il appelle l’Église à défendre une conception de la personne humaine et à porter cette vision dans le débat public.

Laïcité : une mise en garde, pas une déclaration de guerre

Le passage consacré à la laïcité est probablement l’un des plus sensibles du discours.

Léon XIV estime que l’équilibre français, « laborieusement obtenu », doit être préservé. Mais il demande aux évêques de rester vigilants face au risque que cet équilibre soit « peu à peu remis en cause ».

Son propos vise notamment la liberté de culte, l’éducation et la possibilité pour les catholiques d’agir publiquement au nom de leur foi.

Le pape ne réclame donc pas une modification du régime français de laïcité. Il demande que celui-ci garantisse pleinement la liberté religieuse.

Cette distinction devrait être au cœur des réactions à son discours.

Car deux conceptions peuvent ici s’affronter : celle d’une laïcité conçue principalement comme neutralité de l’État et celle qui insiste davantage sur la liberté d’expression et d’action des convictions religieuses dans l’espace public.

Léon XIV se situe clairement du côté de la seconde approche.

L’Église reconnaît ses fautes

Le pape n’a toutefois pas livré un discours uniquement tourné vers l’extérieur.

Il demande aux évêques de poursuivre le travail entrepris sur les abus sexuels commis par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial.

Il évoque « l’écoute, la recherche de la vérité, la justice, le pardon, la réparation » et la prévention. Il demande surtout de maintenir « la plus grande vigilance ».

Le passage est significatif.

Alors qu’il invite l’Église à reprendre sa place dans la société, Léon XIV lui rappelle qu’elle ne pourra retrouver une crédibilité durable qu’en assumant aussi ses propres fautes.

Autrement dit : avant de prétendre éclairer la société, l’Église doit également poursuivre son propre travail de vérité.

L’école catholique : une autre ligne de front

Le pape s’arrête longuement sur l’éducation.

Il reconnaît que les établissements catholiques sont largement ouverts à des élèves qui ne partagent pas la foi chrétienne. Mais il estime que cette ouverture ne doit pas conduire l’enseignement catholique à renoncer à son « caractère propre ».

Pour Léon XIV, une école catholique doit rester un établissement dont le projet éducatif est « centré sur le Christ ».

Le message est donc double : ouverture à tous, mais identité assumée.

Et le pape formule une mise en garde particulièrement claire : aucun élève ne devrait être marginalisé parce qu’il croit en Jésus.

Dans une France où la question de la place du religieux à l’école demeure particulièrement sensible, le sujet n’est pas anodin.

Une Église en crise… mais qui veut repartir à l’offensive

Léon XIV ne masque pas les difficultés de l’Église française.

Il évoque le recul des vocations religieuses, la fermeture de communautés monastiques, les divisions idéologiques entre catholiques et les conséquences des scandales sexuels.

Mais son diagnostic n’est pas celui d’une institution condamnée au déclin.

Au contraire, il voit dans l’augmentation des catéchumènes adultes, notamment chez les jeunes, un signe d’espérance. Il demande aux évêques de transformer cette dynamique en « nouvel élan missionnaire ».

C’est probablement l’un des mots-clés de son discours : mission.

Léon XIV ne propose pas à l’Église de France de devenir une institution défensive. Il lui demande de reconquérir — par la foi, la formation et la présence sociale — une capacité d’influence.

« Fille aînée de l’Église » : le retour d’un vieux récit français

Autre élément remarquable : Léon XIV assume pleinement la dimension historique du catholicisme français.

Il rappelle que la France a été appelée le « Royaume de Marie » et reprend l’expression traditionnelle de « Fille aînée de l’Église ». Il insiste sur le rôle historique du christianisme dans la construction de la nation française, mais aussi dans les arts, les lettres, les sciences et la défense de la dignité humaine.

Il ne s’agit pas pour autant d’appeler à restaurer une quelconque chrétienté.

Le pape parle d’histoire, d’héritage et de transmission. Son objectif est plutôt de convaincre les catholiques français que leur héritage religieux n’a pas à être considéré comme une relique du passé.

Une cible particulière : les divisions entre catholiques

Léon XIV adresse aussi un avertissement très net aux catholiques eux-mêmes.

Il juge que les « divisions idéologiques » pourraient rendre leur témoignage vain.

Il appelle donc à l’unité, tout en précisant que cette unité ne signifie pas une « plate uniformité ». Elle doit permettre aux différentes sensibilités catholiques de converger dans une profession de foi commune et dans l’obéissance aux pasteurs.

Le message peut se lire comme une consigne adressée à une Église française traversée, elle aussi, par les clivages idéologiques qui fracturent les sociétés occidentales.

Avant de vouloir reconquérir une influence extérieure, l’Église doit éviter de se déchirer de l’intérieur.

Lourdes, laboratoire d’un nouveau rapport au monde ?

C’est peut-être là que se situe le véritable intérêt du discours.

Léon XIV ne semble pas vouloir ramener l’Église française à une position de puissance institutionnelle. Il lui demande plutôt de retrouver une capacité de parole, de témoignage et d’action dans une société devenue largement sécularisée.

La méthode est différente de celle d’une confrontation politique.

Elle repose sur trois piliers : assumer l’héritage chrétien, défendre la dignité humaine et proposer à nouveau le message évangélique.

Et le pape relie cette démarche à une crise plus large des sociétés occidentales : polarisation, violences, pauvreté, inégalités et recul de la fraternité.

Il fait ainsi de la crise spirituelle, selon son analyse, une dimension de la crise sociale.

Le véritable message de Léon XIV

À Lourdes, le pape ne demande donc pas aux catholiques français de regarder vers le passé.

Il leur demande de reprendre confiance et de reprendre la parole.

Son discours peut se résumer en une formule : ne vous retirez pas de la société française.

Sur la fin de vie, l’éducation, la liberté religieuse, la famille, la jeunesse ou encore la dignité humaine, l’Église doit continuer à faire entendre sa voix — même lorsqu’elle sait que cette voix ne sera pas nécessairement suivie.

C’est là le point le plus politique, au sens institutionnel du terme, de son intervention : Léon XIV revendique pour l’Église une présence légitime dans le débat public sans demander pour autant une remise en cause formelle de la laïcité.

Et son discours comporte une condition : cette parole ne pourra être crédible que si l’Église poursuit parallèlement son travail de vérité sur ses propres errements.

À Lourdes, Léon XIV ne promet donc pas le retour d’une France chrétienne. Il appelle les catholiques à redevenir des acteurs visibles d’une France qui, elle, a profondément changé.

Le discours du pape