Lycées bloqués : la colère des jeunes met l’Éducation nationale sous pression

En quelques jours, la mobilisation lycéenne a changé d’échelle. Partie de quelques établissements de la région parisienne, elle s’étend désormais plusieurs centaines de lycées à travers la France. Le résident de la Région Grand Est réclame « une réponse pénale ferme et immédiate » face à la violence.

Derrière les blocus, les affrontements et les interpellations, les lycéens dénoncent une même réalité : professeurs absents non remplacés, classes surchargées, établissements dégradés et conditions d’études qu’ils jugent indignes. Le gouvernement tente de reprendre la main. Mais la contestation pourrait s’installer.

De quelques lycées à plusieurs centaines

Le mouvement a débuté autour du 21 septembre, notamment au lycée Saint-Exupéry de Créteil, avant de gagner rapidement d’autres établissements franciliens puis le reste du pays. L’Union syndicale lycéenne (USL) a ensuite appelé à généraliser les blocages.

Le phénomène a changé de dimension mardi 29 septembre, journée de mobilisation dans la fonction publique.

Mercredi 30 septembre, 356 établissements étaient concernés par des actions de blocage ou des perturbations, contre 338 la veille, selon le bilan communiqué par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Un chiffre spectaculaire, mais qui doit être interprété avec prudence : être « concerné » par le mouvement ne signifie pas nécessairement qu’un lycée est totalement fermé. Les situations vont du rassemblement devant les grilles au blocage complet de l’établissement.

Ce jeudi 1er octobre, l’« acte II » appelé par l’USL se poursuit notamment à Paris, Lille, Lyon, Toulouse et dans d’autres villes. Les organisations étudiantes Fage, Union étudiante et Unef soutiennent également la mobilisation.

Ce que réclament réellement les lycéens

Au-delà des slogans et des images de barricades, les revendications sont relativement concrètes.

Les lycéens demandent notamment :

le remplacement des enseignants absents ;

davantage de personnels dans les établissements ;

des classes moins chargées;

la rénovation des bâtiments scolaires ;

de meilleures conditions d’apprentissage ;

une amélioration de la vie scolaire ;

et, pour certaines organisations, une remise en cause de Parcoursup et des conditions d’accès à l’enseignement supérieur.

L’USL affirme que le mouvement est né de problèmes rencontrés directement dans les établissements : manque d’enseignants et de personnels, bâtiments dégradés, emplois du temps surchargés et pression liée à Parcoursup.

Autrement dit, la contestation ne repose pas uniquement sur une revendication politique générale. Elle part aussi d’une expérience quotidienne : celle d’élèves confrontés à une institution scolaire qui fonctionne parfois avec des moyens qu’ils considèrent insuffisants.

Le révélateur des professeurs non remplacés

C’est probablement l’un des points les plus sensibles.

Lorsqu’un professeur manque pendant plusieurs semaines sans remplacement, la promesse de continuité du service public devient, pour les élèves concernés, une réalité très différente.

La situation varie évidemment fortement d’un établissement à l’autre. Mais la question des enseignants absents et non remplacés figure désormais au cœur des revendications nationales.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a reconnu la légitimité d’une partie des revendications tout en demandant que les élèves puissent retrouver le chemin des cours.

C’est là tout le paradoxe de la situation : les pouvoirs publics doivent répondre à une contestation portant précisément sur le fonctionnement du service public de l’éducation, alors même que les blocages empêchent temporairement ce service de fonctionner normalement.

Des lycées théâtre d’affrontements

La mobilisation aurait pu rester une contestation scolaire classique.

Elle est devenue beaucoup plus tendue.

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a annoncé 625 interpellations et 83 policiers et gendarmes blessés. Le ministère de l’Éducation nationale a également fait état de personnels blessés. Des incidents violents ont été signalés dans plusieurs villes, avec des incendies, des jets de projectiles et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Plusieurs enquêtes de l’IGPN ont par ailleurs été annoncées après des blessures de jeunes manifestants, notamment à Tours.

Il faut donc distinguer deux réalités.

La mobilisation lycéenne n’est pas synonyme de violence. Une partie des rassemblements et blocages se déroule sans incident majeur.

Mais des épisodes violents se multiplient autour de certains établissements et donnent désormais au mouvement une dimension sécuritaire qui risque de masquer ses revendications initiales.

Le gouvernement choisit la fermeté… et ouvre une porte au dialogue

L’exécutif se retrouve pris entre deux impératifs.

D’un côté, maintenir l’accès aux établissements scolaires et empêcher les violences.

De l’autre, répondre aux difficultés dénoncées par les lycéens.

Laurent Nuñez insiste sur l’extension du mouvement et sur les violences commises en marge de certains blocages. Édouard Geffray, lui, reconnaît la légitimité de certaines revendications tout en demandant la reprise des cours.

Le gouvernement a annoncé l’ouverture prochaine d’une plateforme de concertation destinée à recueillir les inquiétudes et revendications des lycéens.

Reste à savoir si cette initiative sera perçue comme une véritable ouverture ou comme une réponse institutionnelle trop tardive.

Une crise scolaire qui rencontre une crise sociale

Le contexte donne au mouvement une résonance particulière.

La mobilisation lycéenne intervient au moment où la France connaît déjà une forte contestation sociale et syndicale. Les étudiants ont rejoint l’appel. Les revendications dépassent progressivement la seule question des bâtiments scolaires ou des professeurs absents.

Et le calendrier politique est particulièrement sensible : le gouvernement doit présenter ce jeudi les grandes orientations du budget 2027, dans un contexte de recherche d’économies budgétaires.

Les lycéens demandent davantage de moyens au moment même où l’État cherche à réduire ses dépenses.

C’est l’une des contradictions majeures de cette crise.

Le risque : que les images de violence effacent le fond du problème

Le gouvernement possède un argument simple : un lycée est un lieu d’enseignement et non un champ d’affrontement.

Les organisations lycéennes répondent que l’on ne peut pas réduire leur mobilisation aux violences commises par certains individus.

Les deux réalités coexistent.

Les violences doivent être établies et, lorsqu’elles sont avérées, faire l’objet de réponses judiciaires. Mais elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi des centaines d’établissements sont aujourd’hui touchés par le mouvement.

C’est précisément ce que révèle cette crise : la question scolaire est devenue une question politique majeure, parce qu’elle touche directement les jeunes dans leur quotidien.

Le spectre d’un mouvement qui dure

L’USL appelle déjà à poursuivre la mobilisation et une nouvelle échéance est annoncée pour les prochains jours. Les organisations étudiantes soutiennent également la poursuite des actions.

La question n’est donc plus seulement de savoir combien de lycées seront bloqués ce jeudi.

Elle est de savoir si le gouvernement parviendra à transformer une colère diffuse en dialogue avant que les affrontements ne deviennent le principal visage du mouvement.

Car derrière les poubelles incendiées, les cordons de CRS et les chiffres d’interpellations, une question beaucoup plus fondamentale est posée : quelle école la République veut-elle offrir à sa jeunesse ?

La nouvelle génération demande des comptes

La mobilisation lycéenne constitue peut-être moins une crise de discipline qu’un signal d’alarme sur l’état du service public d’éducation.

Les adolescents qui bloquent aujourd’hui leur lycée seront demain étudiants, salariés, parents, électeurs.

Leur colère porte sur les moyens de leur école, mais aussi, plus largement, sur la place que la société leur réserve.

La réponse ne se mesurera donc pas seulement au nombre de blocus levés par les forces de l’ordre. Elle se mesurera à la capacité de l’État à faire en sorte que les lycéens retrouvent confiance dans l’école censée préparer leur avenir.

Lycées du Grand Est : « la réponse pénale doit être ferme et immédiate » (Franck Leroy, président)

Dans un communiqué, le résident de la Région Grand Est, Franck Leroy, onstate que « la situation est déjà très tendue devant plusieurs établissements scolaires du Grand Est. Elle est intolérable. Les élèves et les personnels ne peuvent être exposés aux violences, aux menaces et aux dégradations, ni voir l’accès aux lycées compromis.

Alors que des mouvements d’extrême gauche appellent à la « bordélisation » du pays et à la confrontation, les biens publics, et en particulier les établissements scolaires, sont pris pour cible. Rien ne peut justifier que l’école devienne un terrain d’affrontement. Chacun redoute l’incident de trop, l’accident dramatique ou les conséquences d’un acte irresponsable.

Franck Leroy, président de la Région Grand Est, a saisi le garde des Sceaux ce matin. Il lui demande que la Chancellerie adresse aux parquets un message clair de fermeté, afin que la mobilisation de toute la chaîne pénale soit visible et que les violences, menaces et dégradations ne restent pas sans réponse. Les faits commis par des mineurs doivent appeler une réponse adaptée et, lorsque les circonstances le justifient, la responsabilité des parents.

Le président de la Région exprime son soutien plein et entier aux personnels de l’Éducation nationale et des Régions, qui assurent chaque jour le fonctionnement des établissements et ne peuvent être laissés seuls face à ces tensions. Il apporte également son soutien aux forces de l’ordre et aux forces de secours mobilisées pour protéger les personnes et prévenir tout drame.

« Je veux d’abord dire notre soutien aux personnels de l’Éducation nationale et des Régions, qui doivent pouvoir travailler en sécurité. Je veux aussi saluer les forces de l’ordre et de secours mobilisées sur le terrain. On ne peut pas appeler à la confrontation, s’en prendre à nos établissements scolaires et croire qu’il n’y aura aucune conséquence. La République doit garantir la sécurité de tous et apporter une réponse pénale à la hauteur des faits. »

Franck Leroy, président de la Région Grand Est.