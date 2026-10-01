Collecte de films amateurs : ils racontent l’histoire du Grand Est

Le 10 octobre prochain, les détenteurs de films d’archives privés sont invités par Image’Est et MIRA, les cinémathèques du Grand Est, à venir les déposer dans l’un des 28 points de collecte sur la région, en vue de les numériser, de les conserver et de les valoriser.

Grand Est : vos vieux films de famille racontent une histoire

Le samedi 10 octobre 2026, les Cinémathèques du Grand Est organisent une nouvelle journée de collecte de films d’archives privés. Dans 28 lieux de la région, particuliers, associations, entreprises et collectivités pourront confier leurs anciennes pellicules et cassettes pour les préserver, les numériser et, pour certaines, les rendre accessibles au public. Une opération qui entend sauver une mémoire souvent oubliée : celle des habitants eux-mêmes.

Ces images privées sont aussi des archives historiques

Un mariage, une fête de village, des vacances en famille, des vendanges, une fête foraine ou simplement quelques scènes de la vie quotidienne… Ces images tournées par des amateurs peuvent sembler anecdotiques. Elles constituent pourtant des témoignages précieux sur une époque et sur les transformations de la société.

C’est précisément cette mémoire que les Cinémathèques du Grand Est veulent préserver. Depuis plusieurs années, Image’Est, en Lorraine et Champagne-Ardenne, et MIRA, en Alsace, organisent chaque automne une grande collecte de films amateurs.

La prochaine édition aura lieu samedi 10 octobre 2026, dans 28 lieux répartis dans les dix départements du Grand Est. Le dépôt est gratuit.

Près de 5 500 références déjà collectées

L’opération n’en est pas à ses débuts. Les précédentes collectes ont permis d’enrichir un fonds qui compte aujourd’hui près de 5 500 références. En 2025, 50 dépôts représentant 1 332 documents avaient notamment été réalisés.

Les organisateurs insistent sur la diversité de ces archives. Les films amateurs permettent parfois de documenter des événements connus, mais leur intérêt tient aussi à leur caractère intime et spontané. Ils offrent un regard différent sur l’histoire locale et régionale.

Une fête foraine à Nancy en 1949, les vendanges à Vertus en 1965 ou encore le 40e anniversaire de la bataille de Verdun : les exemples conservés par Image’Est montrent combien ces images peuvent devenir, avec le temps, de véritables documents historiques.

De la pellicule familiale à l’archive publique

Les films apportés le 10 octobre ne seront pas automatiquement conservés. Chaque document proposé est d’abord visionné afin d’évaluer son intérêt patrimonial.

Lorsqu’un film est retenu, une convention est conclue entre son propriétaire et la cinémathèque. Le support peut alors être pris en charge et numérisé. Les images pourront ensuite être mises en ligne gratuitement, mais également utilisées dans des documentaires, des reportages, des expositions ou des travaux de recherche.

Les auteurs et ayants droit sont mentionnés lors de chaque utilisation. Le déposant reçoit par ailleurs gratuitement une copie numérique de son film.

Le sort de l’original diffère selon les territoires. En Lorraine et en Champagne-Ardenne, son propriétaire peut le récupérer, le donner ou le déposer auprès d’Image’Est. En Alsace, seuls le don et le dépôt sont possibles.

Des bobines aux anciennes cassettes vidéo

La collecte ne concerne pas uniquement les vieilles bobines de cinéma. Les organisateurs acceptent plusieurs formats devenus aujourd’hui difficiles, voire impossibles, à lire avec du matériel courant.

Sont notamment concernés les films en 9,5 mm, 16 mm, 17,5 mm, 8 mm et Super 8, mais aussi les supports vidéo Video8, Hi8, MiniDV, VHS, DVCam et U-matic.

Autrement dit, une vieille boîte de films ou une cassette oubliée dans un grenier peut encore contenir des images susceptibles d’intéresser les historiens, les chercheurs ou simplement les générations futures.

28 points de collecte dans tout le Grand Est

L’opération couvre largement le territoire régional : 8 lieux en Champagne-Ardenne, 12 en Lorraine et 8 en Alsace.

Parmi les points de collecte figurent notamment Villers-Semeuse, Novion-Porcien, Épernay, Châlons-en-Champagne, Verdun, Metz, Bitche, Pont-à-Mousson, Nancy, Lunéville, Épinal, Gérardmer, Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse.

Les horaires varient selon les sites.

Sauver « l’histoire anonyme » du Grand Est

Créé en 2023, le projet des Cinémathèques du Grand Est est piloté conjointement par Image’Est pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne et MIRA pour l’Alsace. Son objectif est de faciliter la collecte, la conservation, la numérisation et la transmission de la mémoire audiovisuelle amateur régionale.

Image’Est conserve déjà près de 20 000 films et plus de 1,5 million de photographies, tandis que MIRA compte plus de 500 collections et 7 000 films. Cette dernière revendique notamment la sauvegarde de « l’histoire anonyme » de l’Alsace et de ses habitants, en complément de l’histoire officielle.

Et si votre grenier abritait un morceau de l’histoire régionale ?

C’est finalement le message de cette journée de collecte : ne pas jeter ces vieux films avant de savoir ce qu’ils contiennent.

Derrière une pellicule apparemment banale peuvent se cacher les traces d’un quartier disparu, d’un métier aujourd’hui oublié, d’une fête locale, d’une entreprise, d’une famille ou d’un événement qui n’a laissé que peu d’images.

Le 10 octobre, les Cinémathèques du Grand Est proposent donc de transformer ces souvenirs privés en patrimoine collectif.

Les archives du Grand Est