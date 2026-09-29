Quatre jours dans la « bulle » du Pape

Manifestations et conflits ont très tôt repris le dessus dans l’actualité. Mais pendant quatre jours, la France a vécu un moment singulier. L’un de ces instants rares où l’actualité semble suspendre son souffle. À Paris, à Lourdes, puis à Metz, le pape Léon XIV a attiré des foules immenses venues non seulement voir le chef de l’Église catholique, mais aussi écouter un homme dont la parole dépasse largement le cercle des croyants. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées dans un calme remarquable, dans une atmosphère recueillie et respectueuse.

Par Bernard Aubin

Au-delà des chiffres, c’est sans doute l’ambiance qui aura marqué les esprits. Nulle agitation excessive, nulle démonstration de force, une foule respectueuse qui applaudissait des forces de l’ordre dorénavant plus habituées à se faire agresser. Les participants semblaient partager quelque chose de profond : une forme d’osmose, de communion, de fraternité. Pendant quelques jours, les polémiques permanentes, les affrontements idéologiques, les appels à la haine et aux divisions qui saturent souvent l’espace public ont laissé place à un climat de paix intérieure. Comme si une partie du pays avait choisi de se retrouver autour d’une espérance commune.

Étape après étape, les messages d’un pape déterminé

À Paris, Léon XIV a d’abord délivré un message de dialogue et de responsabilité. Il a insisté sur la nécessité d’une société qui place la personne humaine au centre de ses préoccupations, tout en alertant sur les risques liés au développement incontrôlé de l’intelligence artificielle.

À Lourdes, le ton s’est fait plus intime. Le pape a consacré près de deux heures à rencontrer sept victimes de violences sexuelles commises dans l’Église. Tous les témoignages convergent : les victimes ont été frappées par son écoute, son empathie et sa connaissance approfondie de leurs parcours. Certaines ont parlé d’une « écoute profonde », d’autres d’une « incroyable empathie ». Le sujet n’était pas simple. Pourtant, Léon XIV ne l’a pas évité. Il a reconnu les blessures infligées et rappelé que la foi de nombreuses victimes avait été « profondément blessée, parfois même détruite ». Son attitude, loin de toute communication formatée, a donné l’impression d’un homme authentique préférant la rencontre réelle au discours convenu.

Durant cette visite, il a également réaffirmé avec douceur mais fermeté son opposition à l’aide à mourir. À Lourdes, il a déclaré qu’il était « impossible de considérer comme normal de donner la mort » et a appelé au développement des soins palliatifs. Une position exprimée sans agressivité, mais sans ambiguïté non plus.

Le catholicisme n’est pas mort

Cette visite a également démontré une réalité que certains observateurs avaient peut-être sous-estimée : le catholicisme français est loin d’avoir disparu.

Certes, la pratique religieuse n’est plus celle des générations passées. Mais les foules rencontrées à chaque étape du voyage, la mobilisation des jeunes, des familles et des bénévoles montrent qu’il existe encore une vitalité chrétienne profonde. Ceux qui annonçaient depuis longtemps l’enterrement définitif du catholicisme français devront peut-être revoir leur diagnostic devant cette résurrection imprévue.

Cette démonstration populaire a sans doute pesé dans l’attitude d’Emmanuel Macron. Le président de la République, se retranchant initialement derrière l’obligation de laïcité, a finalement choisi de participer à la dernière cérémonie religieuse, à Metz, lors de cette visite. Chacun appréciera la portée politique du geste. S’agit-il d’une marque de respect sincère pour une communauté trop longtemps brocardée, ringardisée, ostracisée ou d’un revirement stratégique de dernière minute face à cet engouement imprévisible au profit d’un catholicisme jugé prématurément moribond et condamné ? Chacun se fera sa religion !

Une personnalité hors norme

Léon XIV intrigue, déroute par une personnalité hors du commun. Son style tranche avec celui de nombreux responsables contemporains et avec celui de ses prédécesseurs. Son sourire est constant, son ton paisible, mais sa détermination est manifeste. Il donne l’impression d’une poigne d’acier dissimulée dans un gant de velours.

La force du personnage s’est d’ailleurs révélée lors de ses échanges indirects avec Donald Trump. Face aux critiques du président américain, qui l’a qualifié de « très libéral », le pape a refusé toute polémique personnelle et a répondu simplement : « Je continuerai à m’élever haut et fort contre la guerre, à promouvoir la paix, le dialogue et les relations multilatérales entre les États afin de trouver des solutions justes aux problèmes».

Quelques jours plus tôt, il avait lancé : « Assez avec l’idolâtrie de soi-même et de l’argent ! Assez avec la démonstration de force ! Assez avec la guerre ! La véritable force se manifeste dans le service de la vie ». L’idolâtrie de soi-même ? Sans doute une pique adressée aux puissants placés aux premiers rangs des offices qu’il préside. Ceux qu’il tend à ignorer avec subtilité au profit des plus faibles et de ceux que la vie à malmené. Chez lui, la fermeté semble toujours s’exprimer sans brutalité.

Il y a aussi ces images qui frappent les consciences : ce pape qui prend dans ses bras les bébés qu’on lui tend au milieu des foules. Un geste simple, sans précédent, spontané, presque banal, mais chargé de symboles. Dans un monde obsédé par la communication, ces moments d’humanité paraissent authentiques, sincères, et dénués de toute stratégie.

L’avenir de la religion catholique : feu de broussailles ou un véritable renouveau ?

La question demeure. Cette visite laissera-t-elle simplement quelques souvenirs, comme un feu de broussailles spectaculaire et éphémère ? Ou constitue-t-elle le début d’un renouveau spirituel plus profond ? Personne ne peut le dire aujourd’hui.

L’histoire enseigne que les réveils religieux ne sont jamais immédiatement mesurables. Ils commencent souvent par un souffle, une émotion collective, une parole qui touche davantage les consciences que les statistiques.

Ce que l’on peut affirmer, en revanche, c’est que Léon XIV semble répondre à une attente contemporaine : celle d’une parole crédible. Une parole qui ne nie ni les fautes de l’institution, ni les souffrances du monde, mais qui refuse également le cynisme et le politiquement correct ambiants.

Retour brutal au réel

La visite achevée, la parenthèse s’est sitôt refermée. Les manifestations sociales ont retrouvé leur place à la une des médias. Les crises économiques, les tensions internationales, les difficultés quotidiennes des plus modestes reprennent leur place dans l’actualité. Ce sont précisément ces populations fragiles qui semblent constituer la préoccupation constante du pape.

Durant quatre jours, les chrétiens de France ont vécu dans une sorte de bulle. Une « bulle du Pape », une bulle de paix, de recueillement et d’espérance. Rien n’a changé dans nos conditions de vie, mais au fond du cœur de certains tout a changé. Une petite graine a été plantée, donnant l’espoir que nombre de contraintes pourront être surmontées.

Léon fait la leçon

Léon XIV a également laissé un message qui dépasse les appartenances religieuses. Notamment lorsqu’il a invité les citoyens à choisir leurs responsables politiques non sur les slogans ou les peurs, mais sur leur capacité à servir le bien commun, à protéger les plus faibles et à rechercher la paix plutôt que l’affrontement. Une recommandation qui vaut pour tous les scrutins à venir et qui a peut-être dû siffler aux oreilles de l’actuel chef de l’État comme à celles de nombre de candidats à sa succession.

Et toujours avec cette méthode qui semble être sa marque de fabrique : aucune violence dans les mots, aucune agressivité dans le ton, mais une détermination inébranlable : une poigne d’acier dans un gant de velours.