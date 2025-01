Quand la Région Grand Est subventionne une école soupçonnée de dérives

Des élus RN s’étonnent que « la Région Grand Est, présidée par Franck Leroy, ait accordé une subvention de 17 500 euros au Centre européen d’éducation Steiner lors de la séance du 24 janvier 2025.

C’est un pavé dans la mare que jettent Laurent Jacobelli, président du groupe RN et apparentés à la Région Grand Est, député RN de la Moselle et Christelle Ritz, Conseillère régionale, après le vote d’une subvention à une école qui se réclame de la pédagogie Steiner-Waldorf.

« Étonnant, écrivent-ils, lorsqu’on apprend que cette même école a été mise en demeure ‘’d’améliorer la situation pour chaque manquement’’ sous un délai d’un mois par le rectorat de Strasbourg et que la Miviludes [Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires] appelait, dès 2021, à la ‘’vigilance’’ vis-à-vis d’un réseau ‘’au fonctionnement particulièrement opaque […] qui cible un public vulnérable’’. »

« Franck Leroy ne pourra pas dire qu’il ne savait pas, poursuit le communiqué. Lors de la séance du 15 novembre 2024, le groupe Rassemblement National et apparentés avait stoppé le vote de la subvention apprenant ces mêmes faits à la majorité régionale par la voix de son Président, Laurent Jacobelli, ‘’notre Région ne peut décemment pas financer une école observée par la Miviludes’’.

Laurent Jacobelli ajoute : « N’en faisant qu’à sa tête, peu soucieux du respect des valeurs républicaines et de l’argent du contribuable, Franck Leroy a tout de même décidé, par le fait du prince, d’attribuer cette subvention avant même d’avoir toutes les assurances quant à la protection des enfants scolarisés dans les écoles Steiner. »

Vote de la subvention