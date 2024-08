Les États-Unis vont siphonner leurs « colonies » européennes pour rembourser les 35.000 milliards de leur dette, affirme Valérie Bugault, docteur en droit, chercheuse indépendante, auteur de nombreux ouvrages dont « les raisons cachées du désordre mondial.»

La crise du dollar et ses répercussions mondiales

Le système financier international basé sur le dollar américain fait face à des défis majeurs, avec des conséquences potentielles pour l’économie mondiale et en particulier pour l’Europe.

La domination du dollar comme monnaie de réserve mondiale est de plus en plus remise en question, alors que les États-Unis font face à des difficultés pour maintenir la valeur de leur devise. Cette situation pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie mondiale, en particulier pour les pays alliés des États-Unis.

Une inflation galopante du dollar

Depuis 2020, la masse monétaire en dollars a connu une augmentation spectaculaire, avec près d’un tiers de tous les dollars en circulation créés au cours des dernières années. Cette explosion de la masse monétaire soulève des questions sur la stabilité à long terme de la devise américaine.

La recherche désespérée d’actifs tangibles

Pour maintenir la valeur du dollar, les autorités américaines cherchent à adosser leur monnaie à des actifs réels. Cela pourrait se traduire par une « ponction » sur les économies des pays alliés, notamment en Europe, afin d’acquérir des biens tangibles pour soutenir la valeur du dollar.

Vers une monnaie numérique ?

Face à ces défis, l’introduction d’une monnaie numérique est évoquée, tant aux États-Unis qu’en Europe. Cette évolution pourrait représenter une tentative de stabiliser le système financier, mais soulève également des inquiétudes quant à ses implications pour les économies individuelles et la vie privée des citoyens.

Un système financier en équilibre précaire

La situation actuelle est décrite comme un « cercle vicieux surréaliste », où le maintien de la domination du dollar nécessite des mesures de plus en plus extrêmes. Ce déséquilibre pourrait potentiellement conduire à une crise financière majeure, dont les contours et le timing restent incertains.