Immobilier : la chute des prix se poursuit

Selon les indices notaires-Insee, le marché l’immobilier ancien poursuit sa dégringolade à Paris comme dans les régions au deuxième trimestre 2024. Et ce n’est peut-être pas fini.

Les prix des logements anciens baissent pour le quatrième trimestre consécutif en France (hors Mayotte). Moins 4,9 % au deuxième trimestre 2024, après 5,2 % au premier trimestre 2024 et 3,9 % au quatrième trimestre 2023. Les prix diminuent de 5,0 % pour les appartements et de 4,9 % pour les maisons.

En Île-de-France, la baisse des prix s’atténue

Au deuxième trimestre 2024, les prix des logements anciens en Île-de-France diminuent sur un trimestre, à un rythme moins soutenu qu’aux trimestres précédents : 0,9 %, après 2,4 % au premier trimestre 2024 et 2,0 % au quatrième trimestre 2023. La baisse est plus marquée pour les maisons (1,4 %) que pour les appartements (0,7 %). Les prix des appartements continuent de reculer à Paris (0,9 % au deuxième trimestre 2024 après 2,4 % au premier trimestre 2024) et en petite couronne (0,9 % après 2,5 %), alors qu’ils sont stables en grande couronne après cinq trimestres de baisse.

Sur un an, les prix des logements anciens en Île-de-France continuent de baisser fortement : 7,2 % au deuxième trimestre 2024, après 8,1 % au premier trimestre 2024 et 6,9 % au quatrième trimestre 2023. Ils baissent plus pour les maisons (8,0 % après 8,3 %) que pour les appartements (6,7 % après 7,9 %). Les prix des appartements continuent de baisser nettement sur un an à Paris (6,7 % après 7,9 %), en petite couronne (7,4 % après 8,4 %) et en grande couronne (5,5 % après 7,0 %).

En province, les prix des logements anciens continuent de baisser

Au deuxième trimestre 2024, la baisse sur un trimestre des prix des logements anciens en province s’atténue : 0,4 %, après 1,3 % au premier trimestre 2024 et 1,8 % au quatrième trimestre 2023.

Sur un an, les prix des logements anciens en province reculent : 4,3 % au deuxième trimestre 2024, comme au trimestre précédent. La baisse des prix se maintient au même rythme pour les maisons (4,4 % après 4,4 %), ainsi que pour les appartements (3,8 % après 3,9 %).

Le nombre de transactions annuelles continue de diminuer

Fin juin 2024, le nombre de transactions réalisées au cours des 12 derniers mois est estimé à 792 000, après 825 000 fin mars 2024 et 872 000 fin décembre 2023. Le volume annuel de transactions diminue depuis fin septembre 2021. Les ventes représentent 2,1 % du stock de logements : cette part baisse depuis son point haut du troisième trimestre 2021 (3,2 %) et reste, depuis un an, inférieure au niveau du début des années 2000, avant la crise économique de 2008.

👉 Baisse des prix, chute des ventes : le point sur la crise du marché #immobilier à #Paris et en Ile-de-France par @GdParisNotaires, c’est ici : https://t.co/mJdIrc14Fc pic.twitter.com/XxDMfvBbf4 — Pierre Chevillard (@PierreChevillar) September 10, 2024