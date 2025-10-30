Les lauréats des Prix OIV 2025 récompensés à Dijon

L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a récompensé 13 ouvrages comme étant les meilleures publications dans le domaine de la vigne et du vin. La cérémonie de remise des prix 2025 s’est déroulée le 21 octobre 2025 au Palais des Ducs et des États de Bourgogne à Dijon.

Une centaine de participants

Les lauréats ont reçu leurs distinctions lors d’une cérémonie organisée dans la prestigieuse Salle des États, en présence d’Yvette van der Merwe, Présidente de l’OIV, Azélina Jaboulet-Vercherre, Présidente du Jury des Prix, et Richard Pfister, Secrétaire scientifique du Jury des Prix.

L’événement a rassemblé plus de 100 participants, parmi lesquels des experts et délégués de l’OIV, des membres du corps diplomatique, ainsi que des représentants des maisons d’édition des ouvrages primés.

55 candidatures de 19 pays

Parmi 55 candidatures représentant 19 pays – membres ou non de l’OIV – un total de 13 ouvrages, dont deux publications numériques, ont été distingués comme suit :

👉 Consultez la liste des lauréats 2025 ici

Créé en 1930, le Jury des Prix avait pour objectif initial de stimuler la recherche et le progrès technique dans les domaines du vin et de la viticulture. Au fil du temps, il a évolué dans ses catégories, reflétant à la fois les priorités stratégiques de l’OIV et l’évolution du paysage éditorial lié au vin et à la vigne.

En 2026, l’OIV introduira un nouveau format pour le Jury des Prix, conçu pour être davantage en phase avec les défis actuels et futurs du monde de la vigne et du vin.

* L’OIV est une organisation intergouvernementale scientifique et technique, et la référence mondiale pour le secteur de la vigne et du vin. Elle compte actuellement 51 États membres, producteurs et consommateurs de raisins et de vin, représentant :

90 % de la superficie mondiale du vignoble,

88 % de la production mondiale de vin, 75 % de la consommation mondiale de vin.

Deux fois par an, plus de 500 experts se réunissent pour évaluer, discuter et adopter par consensus des résolutions portant sur :

La viticulture et les raisins de table

L’œnologie et les méthodes d’analyse

Le droit et l’économie de la vigne et du vin

La santé et la sécurité des consommateurs

Depuis un siècle, l’OIV est à l’avant-garde des questions vitivinicoles mondiales, fournissant normes, orientations et informations essentielles au secteur de la vigne et du vin.