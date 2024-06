Nancy célèbre l’Art Nouveau les 8 et 9 juin

Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français dédié à un mouvement artistique. À l’occasion du 60ᵉ anniversaire de sa création, le week-end des 8 et 9 juin, sera dédié à l’Art Nouveau nancéien, avec une programmation dédiée.

Nancy, berceau de l’Art Nouveau, terre de création au sens large, a vu naître de grands verriers dont Émile Gallé. Aujourd’hui, de nombreuses traces de cette effervescence artistique existent à Nancy, de façon plus ou moins cachée, et des artisans d’art perpétuent cet élan créatif. La Ville de Nancy protège, au cœur de son patrimoine, l’héritage des grands verriers et des vitraillistes qui se sont succédé : au Musée de l’École de Nancy, dédié à l’Art Nouveau, à la Villa Majorelle, créée par Louis Majorelle, sans oublier la collection Daum du Musée des Beaux-Arts. En se promenant dans les rues de Nancy, une autre partie de cet héritage se révèle au centre-ville et dans les quartiers, de l’Excelsior au quartier de Saurupt, de la Chambre de commerce et d’industrie au quartier Nancy Thermal. Au cœur du quartier Nancy Thermal, le musée de l’École de Nancy se situe dans l’ancienne propriété du plus important collectionneur, Eugène Corbin.

Journée mondiale de l’Art Nouveau

Depuis 2012, la date du 10 juin est décrétée Journée mondiale de l’Art Nouveau. Elle se traduit par une grande journée de fête, non seulement à Nancy, mais à travers l’Europe, pour honorer le génie de grands créateurs. Ce jour correspond en effet à la date anniversaire de la disparition de deux grands architectes de l’Art nouveau : le Catalan Antoni Antonio Gaudi et le Hongrois Ödön Lechner.

Samedi 8 et dimanche 9 juin, le musée de l’École de Nancy, la Villa Majorelle et le musée des Beaux-Arts accueillent tout au long du week-end une programmation festive et entièrement gratuite, avec des visites, des ateliers, des spectacles et un bal guinguette au parfum d’Art Nouveau !

Demandez le programme

Au Musée de l’École de Nancy, à la Villa Majorelle et au Musée des Beaux-Arts

Entrée et animations gratuites dans les musées

Au Musée de l’École de Nancy

Samedi 8 juin

Ouverture de 10h à 22h

> 10 h : Spectacle chorégraphique – Infuse ou les gestes déplacés d’une cérémonie du thé par Catherine Contour

À partir de 16 ans

Sur réservation : 03 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

> De 10h à 18h, pour les enfants – La main dans le sac – Un sac d’exploration contenant des activités pour découvrir le musée à votre rythme tout en s’amusant.

À partir de 3 ans

> Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15

Bienvenue chez les Corbin Visites guidées à la découverte du musée, de son jardin et des autochromes de Julien Gérardin.

> Visites guidées olfactives à 10h45, 11h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45. Un parfum d’Art nouveau Pour découvrir les collections du musée en éveillant ses sens.

> Animations de 13h30 à 16h30 – Photographie végétale Atelier d’initiationau cyanotype, technique de photographie solaire du 19e siècle. À partir de 7 ans

> Animations de 19h à 21h30 – Soirée guinguette. Un bal rétro animé par le groupe Padam Partie où la guitare côtoie l’accordéon pour vous faire swinguer !

>> Dimanche 9 juin

Ouverture de 10h à 18h

> De 10h à 18h, pour les enfants – La main dans le sac – Un sac d’exploration contenant des activités pour découvrir le musée à votre rythme tout en s’amusant.

À partir de 3 ans

> Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15, 18h15

Bienvenue chez les Corbin Visites guidées à la découverte du musée, de son jardin et des autochromes de Julien Gérardin.

> Visites guidées olfactives à 10h45, 11h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45. Un parfum d’Art nouveau Pour découvrir les collections du musée en éveillant ses sens.

> Atelier de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. DIY : bombes à graines Venez fabriquer de petites boules de graines à semer partout pour faire le bonheur de nos amies les abeilles.

À partir de 5 ans.

>> Et aussi :

Le Musée de l’Ecole de Nancy dans les années 1960 et 1970

8 juin 2024 – 30 septembre 2024

Diffusion en continu au sein du musée de trois reportages sur le musée de l’École de Nancy, lors de son inauguration en juin 1964 puis au début des années 1970. Un voyage dans le temps à la découverte de la muséographie de cette époque et de la vision de l’École de Nancy par les visiteurs et les historiens de l’art dans ces années où l’Art nouveau est enfin redécouvert.

La diffusion de ces reportages s’accompagne de la présentation d’affiches de l’École de Nancy et du musée dans les années 1960-1970.

La Nature en couleurs, autochromes de Julien Gérardin au temps de l’École de Nancy

Son magnifique jardin accueille jusqu’au 2 février 2025 l’exposition « La Nature en couleurs, autochromes de Julien Gérardin au temps de l’École de Nancy ».

Cette exposition présente les reproductions d’une sélection des exceptionnels clichés couleurs réalisés dans les années 1907-1914 par Julien Gérardin, génial autodidacte et pionnier de la photographie. Les vues colorées de parcs, de serres et de plantes illustrent à merveille l’ambiance de l’Art nouveau nancéien. Elles nous transportent dans une atmosphère touchante et poétique, grâce à la technique audacieuse de l’autochrome.

Cet accrochage se poursuivra à l’automne, au sein des collections permanentes, en contrepoint de l’exposition que l’École nationale d’Art de Design de Nancy consacrera au photographe, et de l’exposition « Pionniers ! La société lorraine de photographie et de cinéma », proposée au musée des Beaux-Arts de Nancy, dans le cadre de l’Année photographique.

>> Le petit + : un foodtruck sera présent dans le jardin du musée de l’École de Nancy tout au long du week-end pour régaler les papilles !

À la Villa Majorelle

>> Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10h à 18h

Sans réservation

> Visites guidées de 10h à 12h et de 14h à18h – Du sol au plafond – Petites explications pour tout savoir sur la Villa Majorelle de Nancy.

> La main dans le sac de 10h à 18h – Un sac d’exploration contenant des activités pour découvrir la Villa à votre rythme tout en s’amusant.

À partir de 3 ans

> Atelier de 14h à 17h30 – Voyage olfactif – Le Temple des Essences vous propose de découvrir l’aromathérapie et les bienfaits des huiles essentielles

>> Dimanche 9 juin

> Concert de 15h à 17h – Les Frères Lapoisse – Une excursion musicale pour s’évader au son d’un rock’n’roll folk et sauvage aux couleurs de la France d’antan.

> Au Musée des Beaux-Arts de Nancy

Entrée gratuite samedi et dimanche

>> Dimanche 9 juin, de 10h à 18h > Visites guidées, à 10h15, 11h15, 12h15 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h15 – Le pouvoir des fleurs – Découvrez la symbolique des végétaux pour ne plus commettre d’impairs en offrant vos bouquets.

> Fantaisie botanique

Atelier, de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Explorez l’art du dessin et du collage pour inventer des fleurs uniques en leur genre.

À partir de 5 ans

> Sur la trace des insectes

Parcours-jeu, de 10h à 18h

En famille, venez découvrir le musée en vous amusant avec nos amis les petites bêtes.

À partir de 3 ans.

>>> Balades Art nouveau

Samedi 8 et dimanche 9 juin

>> Circuit Art nouveau en petit train

Départs de la Place Stanislas à 10h, 11h30, 15h, 17h

Pour découvrir sans se fatiguer les constructions Art nouveau à Nancy.

>> Levez-les yeux sur le quartier nancy-thermal !

Visite guidée, à 11h et à 15h – Une déambulation pour (re)découvrir l’architecture Art nouveau du quartier, animée par l’association Gink’go.

Départ du Musée de l’École de Nancy