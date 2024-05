En mai 2024, plongez au cœur de l’Europe avec le Grand Est !

Du 1ᵉʳ au 31 mai 2024, la Région Grand Est célèbre le mois de l’Europe à travers une multitude d’événements.

Cette année, la Région Grand Est réaffirme son engagement envers l’Europe en organisant une nouvelle édition du Mois de l’Europe. Située au carrefour de quatre frontières européennes, elle incarne l’esprit même de l’unité européenne. L’objectif de ce mois dédié est de sensibiliser les citoyens de tous horizons aux valeurs européennes et de mettre en lumière les impacts positifs des politiques et actions de l’Union européenne sur le quotidien de chacun.

Alors que les élections européennes se tiendront le 9 juin prochain, le Mois de l’Europe offre une opportunité essentielle d’échanges et de réflexions sur les enjeux européens. De plus, il permet de mettre en avant les réalisations concrètes de l’Union européenne pour les territoires et les citoyens, notamment à travers les fonds européens.

La Région Grand Est encourage tous les acteurs locaux à participer activement au Mois de l’Europe en organisant ou en prenant part à divers événements.

Les temps forts du Mois de l’Europe

Événement de promotion des fonds européens pour les territoires — vendredi 17 mai à Strasbourg (67)

Événement autour des mobilités européennes des jeunes — mercredi 22 mai à Metz (57)

Intervention dans 12 lycées 5 du Grand Est : sensibilisation des lycéens sur l’action de l’Europe dans leur quotidien / Réalisation de vidéos ludiques pour promouvoir les fonds européens avec diffusion sur les réseaux sociaux de la Région Grand Est tout au long du mois de mai — lundi 27 mai et jeudi 30 mai

Tournée des territoires –Maison de Région Saint-Dizier/Bar-le-duc – lundi 27 mai après-midi

Événement autour des fonds européens au service des ruralités du Grand Est — mardi 28 mai à Châlons-en-Champagne (51)

En savoir plus

Les fonds européens : un pilier de développement pour le Grand Est

Depuis 2014, les fonds européens ont joué un rôle moteur dans le développement régional du Grand Est. Gérant près de 2,2 milliards d’euros issus du FEDER 1, du FSE 2, du FTJ 3, du FEADER 4 et du Plan de Relance, la Région Grand Est a financé plus de 113 000 projets

concrets à travers toute la région. Ce sont des projets qui impactent directement la vie quotidienne des habitants : rénovation des

bâtiments, accès à la formation et l’emploi, projets culturels et sportifs dans les villes et villages…

FEADER : un soutien crucial pour le monde agricole et rural

Fonds européen de développement régional Fonds social européen avec l’Initiative pour l’emploi des jeunes Fonds pour une transition juste Fonds européen agricole pour le développement rural Lycée Gaspard Monge à Charleville-Mézières, lycée Gustave Eiffel à Cernay, lycée Darche à Longwy, EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace à Rouffach, Lycée Chopin à Nancy, lycée François 1 er à Vitry-le-François, Lycée Edouard Herriot à Sainte-Savine, Lycée Stanislas à Wissembourg, lycée Fabert à Metz, lycée JBS Chardin à Gérardmer & Lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier

La Région Grand Est s’engage particulièrement en faveur du monde agricole et rural à travers le FEADER. Avec 954 millions d’euros d’aides européennes, le FEADER a soutenu 110 000 projets, allant des investissements agricoles à l’amélioration du cadre de vie rural.

plus de 11 900 projets d’investissement dans les exploitations agricoles,

plus de 3 700 projets d’installation de jeunes agriculteurs,

plus de 2 000 projets des territoires ruraux.

Il contribue également à la gestion durable des ressources naturelles, à la préservation du climat et au renforcement de l’attractivité des territoires ruraux dans des domaines variés tels que le tourisme, la culture, le sport, l’amélioration du cadre de vie, les aménagements paysagers et les services à la population (commerces de proximité, périscolaires, espaces intergénérationnels…).

Les chiffres de l’année 2023 témoignent de l’engagement continu envers le développement rural, avec 2274 projets soutenus pour un montant de 57 millions d’euros.

FEDER/FSE : le Grand Est en tête des régions françaises

Le Grand Est se distingue en tant que leader français dans l’utilisation des fonds FEDER/FSE, fonds qui accompagnent les projets des collectivités, associations ou encore des entreprises. Avec plus de 4 000 projets soutenus depuis 2014, totalisant 1,3 milliard d’euros d’aides européennes, la Région affiche un engagement remarquable dans divers domaines tels que l’innovation, le développement économique, la transition numérique et écologique, la culture, le tourisme et la formation. Si la Région Grand Est a été classée meilleure Région de France et dans le top 5 des Régions européennes sur l’ancienne programmation, le nouveau programme lancé en 2023 suit déjà le même chemin ! En un an, déjà 23% de l’enveloppe ont été affectés à des projets du territoire, alors que la moyenne européenne est seulement à 1,3%.

En 2023, 522 projets ont été soutenus à hauteur de 240 millions d’euros. Depuis 2014, les fonds européens auront bénéficié à plus de 11 000 entreprises, près de 4 000 chercheurs, 21 000 ménages, 37 000 stagiaires et 13 000 jeunes formés.

Les projets financés par l’Europe valorisés dans les territoires du Grand Est

Après le succès de sa première édition, la « Tournée des territoires des fonds européens » (ou tour FESI) est renouvelée en 2024. Lancée par Alexandre CASSARO, Conseiller régional délégué aux fonds européens, elle permet de valoriser de nombreux projets concrets implantés en Grand Est et financés par les fonds européens.

Des projets phares au niveau transfrontalier

La Région Grand Est incarne pleinement l’esprit de l’Europe sans frontières, où la coopération transfrontalière est au cœur de son identité. À travers une série d’initiatives ambitieuses et innovantes, la Région s’engage résolument à renforcer les liens et à promouvoir une coopération transfrontalière dynamique. En plus du Pass Transfrontalier pour les jeunes, actuellement en cours de finalisation, la

Région a lancé un appel d’offres commun pour l’amélioration de sept lignes de transport, avec un accent particulier sur le matériel roulant acquis en collaboration franco-allemande et franco-suisse. Cette démarche témoigne d’un engagement concret en faveur d’une mobilité fluide et efficace entre les pays voisins.

En parallèle, la Région apporte un soutien significatif aux structures de conseil aux frontaliers et au Centre Européen de la Consommation, assurant ainsi aux citoyens du Grand Est un accès à une information de qualité et gratuite. Cet engagement s’étend également au domaine culturel avec des initiatives telles que CinEuro, ainsi qu’au soutien des langues et à la promotion de la mobilité des jeunes à travers des programmes comme Orien’Est.

La tournée des territoires fera étape à Saint-Dizier et Joinville, lundi 27 mai, avec la visite de 2 projets :