CHRU Nancy : La musique soigne aussi

L’Opéra national de Lorraine et le CHRU de Nancy ont signé une convention de partenariat. Si la musique adoucit les mœurs, elle apaise aussi la souffrance.

Le CHRU de Nancy et l’Opéra national de Lorraine fixent les termes d’un partenariat visant à :

Inclure la musique dans le cadre des protocoles de soin,

Contribuer à la vie culturelle et sociale des établissements de santé,

Déplacer l’offre artistique auprès de ceux qui sont contraints dans leur mobilité,

Depuis 2020, le CHRU et l’Opéra national de Lorraine (OnL) ont initié une collaboration par l’organisation de concerts hors-les-murs dans différents sites du CHRU.

Faire entrer la culture à l’hôpital

Cette convention répond à la nécessité d’amener la culture près des concitoyens du territoire et particulièrement auprès de celles et ceux en situation de santé précaire, leurs aidants, et tous les professionnels qui œuvrent à la bonne marche d’un secteur fondamental.

Depuis cinq ans, le CHRU de Nancy développe une politique culturelle participant à améliorer l’environnement hospitalier aussi bien pour les personnels que pour les patients. L’enjeu est également d’ouvrir l’hôpital sur la ville à travers des partenariats avec les structures culturelles du territoire. Ainsi, l’hôpital Central fait partie du parcours ADN de la Ville de Nancy avec plusieurs œuvres de street art réalisées par Jace, Franc Volo ou plus récemment Alex Chinneck. En janvier dernier, le CHRU a également lancé « Musiques à l’hôpital » pour les agents, les patients et les visiteurs. Ces rendez-vous musicaux dans les lieux de passages de différents sites offrent des moments de découvertes musicales et de répit pour le public.

Éducation artistique et culturelle à l’Opéra

Depuis la saison 2019/2020, l’Opéra national de Lorraine a mis en place un vaste programme d’Éducation artistique et culturelle dans le cadre de son Projet citoyen, visant à inscrire la structure et ses artistes dans le territoire auprès d’un public large et divers. Rendre accessible à toutes et tous le patrimoine dont l’Opéra est dépositaire est l’objectif de ce programme, en vertu du droit culturel de chacun à participer à la vie culturelle de son territoire, quelle que soit sa condition physique, mentale, géographique, sociale et culturelle.

Pérenniser les projets artistiques

La convention signée ce 26 novembre 2024 facilitera l’inscription des publics choisis par le CHRU aux offres d’Éducation artistique et culturelle de saison proposées par l’Opéra : mardis symphoniques, générales des concerts symphoniques, Discutons l’Opéra, visites de l’Opéra, pré-générales ou générales des spectacles lyriques, soirées VIP Pass culture pour les jeunes de 15 à 18 ans, spectacles en audiodescription…

Elle permettra également aux partenaires de coconstruire des actions destinées aux publics du milieu de la santé :

Des projets collaboratifs donnant lieu à une pratique artistique régulière (musique, théâtre, danse, dramaturgie, etc.), de la patientèle et / ou du personnel investis dont le résultat artistique est intégré à la saison artistique de l’Opéra

Des concerts hors-les-murs en petit ou grand effectif pour offrir des moments de médiation et de transmission artistique, à destination de la patientèle ou du personnel hospitalier.

Des rencontres musicales, à caractère intime ou au bénéfice de groupes de personnes, au chevet des patients ou dans des espaces dédiés : service de soins palliatifs, service de néonatologie, EHPAD, etc.

Par son rôle premier au sein du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Hôpitaux Sud Lorraine, le CHRU de Nancy accompagne également l’Opéra dans l’initiation de projets de grande ampleur avec d’autres organismes du milieu de la santé (Institut de Réadaptation Régional de Nancy, Centre Psychothérapique de Nancy).

L’Opéra au service du nouveau-né, un exemple de ces rencontres

Le 29 août dernier, l’Opéra et le CHRU de Nancy ont mené un projet de chant au service du nouveau-né en situation de grande prématurité. Sous l’égide du Professeur Jean-Michel Hascoët, chef du service de néonatologie du CHRU, deux artistes du Chœur de l’Opéra sont intervenues au chevet de nourrissons suivis par les équipes du service de néonatologie. L’intégration du chant dans le protocole de soin a pour objectif de contribuer au développement neuropsychologique de l’enfant et au lien parent-enfant en invitant l’adulte à chanter pour son nourrisson. La présence des chanteuses Aline Martin et Heera Bae a été très appréciée et les effets sur les enfants et parents ont été immédiats. La collaboration entre musique et soins en néonatologie a également donné lieu à un partage de pratiques et connaissances lors du Congrès Jalon du 27 septembre 2024, permettant aux partenaires de faire connaître le programme initié au niveau international et d’y associer les savoirs actuels sur la réceptivité des nourrissons prématurés à l’environnement sonore externe.