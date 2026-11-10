Les Rouges-Bruns voudraient contrôler la presse

Une pétition visant à interdire une chaine d’infos, des lycéens refusant de s’exprimer devant une caméra de CNEWS : la liberté d’expression est malmenée en France. Elle se rapproche chaque jour des méthodes qui avaient cours dans les années 30.

La scène est surréaliste. Elle se passe peu avant la rencontre entre les représentants des organisations étudiantes et lycéennes avec le Premier ministre, lundi 9 novembre dans l’après-midi. Une conférence de presse improvisée sur le trottoir, avenue de Ségur à Paris. Les journalistes ont planté leurs caméras. Ils tendent leurs micros. Seulement voilà. Il y a un micro avec une bonnette rouge. L’un des chefs de file de la délégation étudiante refuse la présence de CNEWS. Il bafouille : « Nous ne parlons toujours pas à CNEWS. Nous parlons à celles et ceux qui font du vrai journalisme. Vous êtes juste une courroie de distribution des idées d’extrême droite…. Je vais vous demander de retirer votre micro. On ne s’exprimera pas en présence de CNEWS. »

Refus du journaliste de la chaîne incriminée qui revendique le droit de poser des questions. Fin de la conférence de presse.

Les nouveaux hérétiques

Cette discrimination médiatique est déjà choquante en soi. Mais ce qui encore plus désolant dans cette séquence, c’est de voir que les confrères journalistes ne brochent pas. Pas un seul d’entre eux ne prendra la défense de celui qui est ainsi publiquement vilipendé et traité en paria de la presse. Quel que soit le titre pour lequel il travaille, un journaliste doit avoir le courage de défendre sa profession et ceux qui l’exercent. Quelle que soit la ligne éditoriale du média concerné. Car dans cette affaire, comme dans la pétition qui visait à faire interdire CNEWS (retoquée à l’Assemblée par 28 voix contre 25), il y va de nos libertés fondamentales. De nos principes démocratiques qui fondent notre République. Notamment la liberté d’expression.

Quant aux jeunes pleins de morgue qui aujourd’hui refusent de parler à « la presse de droite », ils refuseront sans doute un jour de parler à des journalistes ou à d’autres personnes qui ont une couleur de peau ou une religion qui ne leur convient pas. Pour obéir au dogme, à leur vérité qui n’accepte pas la contradiction. Comme au 13ème siècle, quand l’inquisiteur Thomas Torquémada livrait les hérétiques aux flammes. Comme en 1933, lorsqu’un certain Joseph Goebbels allumait de gigantesques autodafés pour imposer la censure idéologique du 3ème Reich. Dans les deux cas, une même horreur de la liberté d’expression. Dans les deux cas le rejet du débat et des principes démocratiques.

L’excellente loi de 1881

Car, lorsque l’on parle de la liberté de la presse, de quoi parle-t-on ? Juridiquement, la liberté d’expression c’est le droit de pouvoir dire et faire savoir par quelque moyen que ce soit ce que l’on pense. Ce droit est l’un des piliers de tout régime démocratique. C’est ce droit sur lequel est fondée la liberté de la presse.

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que “tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.”

La liberté d’expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui dispose que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les libertés et responsabilités de la presse française. Elle en réprime les abus. Elle impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Son article 1 dispose que “l’imprimerie et la librairie sont libres”. Mais elle réprime l’injure et la diffamation.

Cette célèbre loi de 1881 a été complétée par la loi Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et crée un nouveau délit qui punit la discrimination.

La loi Gayssot du 13 juillet 1990 sanctionne, en outre, la négation des crimes contre l’Humanité perpétrés par le régime nazi.

Autrement dit, la liberté d’expression est rigoureusement encadrée par un ensemble de textes législatifs : elle en limite l’étendue. Il s’agit donc d’une liberté surveillée. Mais d’une liberté quand même.

Le contrôle des iodées et des opinions

La pétition visant à interdire une chaine d’information, le refus de parler devant tel ou tel journaliste, comme l’expulsion récente d’une chroniqueuse russe, procèdent d’un glissement progressif vers un régime autoritaire. Un régime où les contre-pouvoirs sont absents, où la presse est muselée, où l’arbitraire est la seule loi qui vaille.

Dans ce monde où l’évolution des techniques et des sciences (intelligence artificielle, algorithmes, GAFA…) ne cesse de progresser il y a lieu d’être extrêmement vigilant sur la volonté de quelques-uns de vouloir prendre le contrôle de nos opinions et de nos émotions. Dans quel sombre dessein ? Les étudiants et les lycéens qui refusent aujourd’hui la liberté de la presse seront demain les artisans de la dictature.