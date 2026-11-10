La pétition appelant à la suppression de CNEWS de l’audiovisuel français a franchi le cap du million de signatures le 8 novembre 2026. Un vote à l’Assemblée nationale, ce mardi 10 novembre, décide par 28 voix pour et 25 voix contre, que la pétition est classée ! il n’y aura pas de débat.

Une pétition qui cristallise les tensions médiatiques

Lancée en juin 2026 par un particulier sur la plateforme officielle de l’Assemblée nationale, la pétition intitulée « Suppression de CNews de l’audiovisuel français » a connu une accélération spectaculaire après l’attentat raciste de Trappes du 23 octobre. En moins de deux semaines, le nombre de signatures est passé de 600 000 à plus d’un million, révélant une mobilisation sans précédent contre la chaîne d’information en continu.

Le texte pétitionnaire compare CNews à une « machine de propagande » et établit un parallèle explicite avec la chaîne conservatrice américaine Fox News. Cette pétition s’inscrit dans un contexte de critiques récurrentes envers la ligne éditoriale de CNews, régulièrement accusée de promouvoir les opinions et les thèmes d’extrême droite.

Le cadre procédural des pétitions parlementaires en France

Le franchissement du seuil d’un million de signatures déclenche automatiquement une procédure strictement encadrée par le Règlement de l’Assemblée nationale. La pétition a été confiée à la Commission des Affaires culturelles et éducation, compétente sur les questions relatives à l’audiovisuel et aux médias.

Selon les règles en vigueur depuis le lancement de la plateforme le 1er octobre 2020, le sort d’une pétition ayant dépassé les 500 000 signatures, provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, dépend de la décision des députés de la commission saisie. Un rapporteur parlementaire est désigné pour proposer soit un classement de la pétition, soit son examen en commission, soit son débat en séance publique à l’hémicycle.

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale conserve le pouvoir discrétionnaire d’inscrire ou non le dossier à l’ordre du jour du Parlement. Aucune obligation légale n’existe quant à l’aboutissement concret des pétitions, même massivement soutenues.

Précédents parlementaires et suites possibles

Parmi les trois pétitions ayant antérieurement franchi le seuil des 500 000 signatures, seule celle contre la loi Duplomb a débouché sur un débat parlementaire en 2025, avec plus de deux millions de signatures à sa clôture. Les deux autres ont été classées sans suite : la pétition contre la proposition de loi Yadan sur l’antisémitisme en avril, et la pétition contre la présomption d’usage légitime des armes par les forces de l’ordre en juillet, avec plus de 700 000 signatures.

Cette jurisprudence interne révèle l’autonomie complète de l’Assemblée nationale dans le traitement des pétitions. L’article 4-3 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dispose explicitement que « l’Assemblée nationale et la Conférence des Présidents sont seuls décisionnaires, sans recours possible, quant aux suites données aux pétitions ».

Les limites constitutionnelles du droit de pétition

Sur le plan juridique, la pétition ne figure pas parmi les droits fondamentaux protégés par la Constitution française. Contrairement aux propositions de loi ou aux questions écrites, une pétition n’ouvre aucun droit au recours pour les pétitionnaires, quelles que soient l’ampleur du soutien reçu ou les suites refusées.

La pétition demeure un instrument purement consultatif et informatif, permettant aux citoyens de formuler une suggestion ou de signaler une préoccupation. Devant le Sénat, elle peut prendre la forme d’une demande de réforme législative ou de mission d’information. Devant l’Assemblée nationale, aucune règle formelle de présentation n’existe au-delà des conditions posées par le règlement parlementaire et la plateforme elle-même.

L’Arcom, seule compétente pour sanctionner CNews

Contrairement à une croyance populaire, une pétition parlementaire ne peut jamais conduire directement à la suppression d’une chaîne de télévision. Cette compétence relève exclusivement de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), le régulateur indépendant chargé de veiller au respect des obligations légales dans le secteur audiovisuel.

CNews a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises par l’Arcom pour des manquements présumés aux principes constitutifs de la régulation audiovisuelle : le pluralisme, l’honnêteté et l’indépendance de l’information. En juillet 2026, la chaîne a reçu une amende de 200 000 euros pour de nouveaux manquements. En juin 2025, elle avait également été mise en demeure suite à d’autres violations identifiées.

Ces sanctions peuvent être contestées devant les juridictions administratives compétentes. Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé plusieurs fois les décisions antérieures de l’Arcom, tandis que la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée en juin 2026 dans l’affaire de la Société d’exploitation d’un service d’information contre la France, touchant directement à CNews et à la régulation de sa ligne éditoriale.

La convergence des voix : salariés, syndicats et débat public

Significativement, le syndicat +Libres, représentant les salariés du groupe Canal+ auquel appartient CNews, a publié un communiqué en novembre 2026 déplorant « les dérives » de la chaîne. Bien que ce syndicat se dise attaché au soutien de ses équipes, il précise que « ce soutien ne saurait être interprété comme une adhésion aux orientations de la chaîne » et estime que la ligne éditoriale ne correspond « ni aux valeurs que nous défendons, ni à celles que le groupe Canal+ devrait incarner ».

Cette prise de position d’origine interne renforce la légitimité des critiques externes sans pour autant engager directement la responsabilité de CNews ou ses propriétaires.

La pétition de soutien : une contre-mobilisation

Le phénomène pétitionnaire s’est amplifié dans les deux sens. Depuis le 3 novembre 2026, plus d’une trentaine de pétitions en faveur du maintien de CNews et de la liberté d’expression ont été déposées sur la plateforme parlementaire. Une pétition de soutien à « CNews et la liberté d’expression dans les médias » a notamment atteint près de 70 000 signatures, invoquant le droit fondamental à la liberté d’informer et au pluralisme des opinions.

Ces contrepétitions argumentent que dans une démocratie vivante, la liberté d’expression implique la possibilité de défendre des opinions différentes et de confronter les idées, même lorsque certains propos dérangent. Le cumul des signatures en faveur de CNews ne dépasse toutefois pas 76 000 à ce stade, contre plus d’un million pour la pétition de suppression.

Au-delà du binôme fermeture versus liberté d’expression, d’autres pétitions plus larges demandent une meilleure régulation de l’ensemble du secteur audiovisuel, l’adoption d’une loi anti-concentration des médias, ou la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur les chaînes d’information en continu.

Le rôle accru de la plateforme pétitionnaire dans l’agenda politique

La multiplication des pétitions sur CNews illustre la transformation de la plateforme officielle en espace de mobilisation citoyenne et de visibilité politique. Peu médiatisée lors de son lancement en 2020, cette plateforme connaît une croissance exponentielle d’usage depuis la pétition contre la loi Duplomb en 2025.

Les médias jouent un rôle crucial dans l’amplification de ces mouvements pétitionnaires. Une pétition peu visibilisée demeure marginale, tandis qu’une pétition largement couverte par la presse acquiert une dimension emblématique du débat public. CNews elle-même, par ses reportages sur la pétition la concernant, a contribué à l’accélération de sa circulation virale.

Cette dynamique révèle comment les citoyens utilisent désormais les outils numériques officiels pour peser sur les agendas politiques et médiatiques, créant une forme d’e-participation démocratique aux effets structurants sur le débat public français.

Quels horizons pour la régulation audiovisuelle ?

Au-delà du vote du 10 novembre 2026 sur la recevabilité d’un débat parlementaire, la véritable question demeure celle de la régulation substantielle du contenu audiovisuel. Quels critères l’Arcom peut-elle légalement appliquer pour sanctionner une chaîne ? Comment concilier la liberté d’expression et l’obligation de pluralisme et d’honnêteté informationnelle ?

Les précédents jurisprudentiels du Conseil d’État et de la Cour européenne des droits de l’homme tracent les limites : une sanction contre un média ne peut jamais viser le contenu d’opinion ou l’orientation politique générale d’une chaîne, mais uniquement les manquements factuels aux obligations légales. Le retrait de l’autorisation de diffuser constitue la sanction ultime, réservée aux cas les plus graves et justifiés.

Face à la multiplication alléguée des manquements de CNews, la prochaine sanction de l’Arcom pourrait éventuellement prendre la forme d’une suspension temporaire de diffusion plutôt qu’une fermeture définitive. Mais cette décision relève d’une appréciation normative et procédurale qui reste, à ce jour, largement l’apanage du régulateur indépendant et des juridictions, non du Parlement.

🔴 Présentation de la pétition « Supprimer CNews de l’audiovisuel français », suivie d’un vote sur son classement ou son examen.

#DirectAN https://t.co/gjp7pW94c8 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 10, 2026