Le Smic augmente, les loyers et le gaz aussi

Alors que le Smic sera revalorisé de 1,6% au 1er décembre 2026, le prix repère du gaz franchira sa quatrième hausse consécutive à la même date : +5,8% après 6,6% en novembre, 6,3% en octobre et 5,6% en septembre. Six millions de ménages sont concernés.

Comment ne pas être en colère ? Comment vivre, ou plutôt survivre, avec un Smic à 1502 € quand tout devient hors de prix ? L’augmentation de 1,6% (soit environ 23 € de plus sur la feuille de paie) annoncée par Sébastien Lecornu à l’issue d’une conférence sociale à Matignon, se veut un geste de grande générosité à l’égard des salariés les moins bien payés du secteur privé non agricole (environ 2,2 millions de personnes). Il s’agit en fait d’un geste de désespoir. Des « miettes » pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Un geste d’autant moins généreux que ce n’est pas l’Etat qui va payer, mais les entreprises. De nombreuses TPE et PME risquent d’être en difficulté. En tout cas ce coup de pouce au Smic semble être largement insuffisant pour calmer la colère des Français qui battent le pavé depuis cinq semaines d’affilée pour défendre leur pouvoir d’achat.

Logement, carburant, gaz : des augmentations sans fin

Car tout augmente dans des proportions stratosphériques.

Le logement par exemple est devenu le premier poste de dépense des ménages. Il représente en moyenne de 17% des revenus, mais il s’envole au-delà de 40% des revenus pour les ménages les plus modestes.

Le carburant a légèrement baissé à la pompe depuis deux ou trois jours, mais il reste à des niveaux très élevés qui impactent fortement le budget : 2,2 €/litre pour le gazole, 2,05 € pour le Sans Plomb 95, 1,07 € pour le GPL…

Par un effet mécanique, l’augmentation des prix de l’énergie se répercute sur tous les produits : la viande, le poisson, les fruits et légumes, les vêtements et tout le reste : les assurances, la pharmacie, le coiffeur…

Le chauffage devient un luxe pour plus de six millions de foyers français. Selon Selectra, spécialiste des contrats d’énergie, pour un foyer chauffé au gaz (11 200 kWh/an), la facture annuelle estimée passe d’environ 1 175 € au 1er juillet 2023 à près de 1 789 € au 1er juillet 2026, soit 52 % d’augmentation !

Les choses ne se sont pas améliorées en 2026 avec la guerre en Ukraine et en Iran. Les abonnés au gaz constatent la quatrième hausse consécutive : +6,6% en novembre, +6,3% en octobre, +5,6% en septembre et +5,8% au 1er décembre 2026. Six millions de ménages sont concernés.

2,3 millions de travailleurs pauvres

Comment faire face à toutes les factures, à tous les achats lorsque l’on gagne 1502 € par mois ? Comment faire vivre une famille, élever des enfants, se déplacer, se chauffer quand les prix sont aussi hauts ?

La réponse est simple : c’est impossible.

Selon l’Insee, 9,8 millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté. La précarité touche de plus en plus ceux qui travaillent, constate le Secours Catholique : la France compte 2,3 millions de travailleurs pauvres, dont une majorité de femmes.

Le « baromètre du pouvoir de vivre’’ de la Fondation Jean-Jaurès révèle qu’un Français sur deux a des difficultés pour vivre dignement et déclare avoir subi une privation récente. Certains ne mangent qu’un repas par jour. La pauvreté touche de plus en plus de jeunes et de femmes.

Quel avenir?

Les cinq mois qui nous séparent de l’élection présidentielle vont être particulièrement difficiles à vivre. Tiraillée au gré des convulsions du monde, chahutée par les grèves et les manifestations à répétition, la France de 2027 pourrait bien traverser une crise existentielle comme elle en a rarement vécu au cours de son histoire.