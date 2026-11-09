À cinq mois du scrutin présidentiel de 2027, les intentions de vote se cristallisent autour d’une hiérarchie claire : Marine Le Pen maintient une avance confortable au premier tour, Jean-Luc Mélenchon se positionne solidement en deuxième position, tandis qu’Édouard Philippe connaît un recul marqué face à l’émergence de nouveaux prétendants.

Marine Le Pen conforte sa domination

Les dernières vagues de sondages publiées en novembre 2026 confirment l’hégémonie de la candidate du Rassemblement national. Selon le baromètre Toluna Harris Interactive, Marine Le Pen est créditée de 34% à 36% des intentions de vote, soit une progression de 1 à 2 points par rapport aux mesures précédentes. Cette stabilité au sommet tranche avec les turbulences observées chez ses concurrents.

L’institut Ifop, dans son enquête du 29 octobre, mesure 35% des suffrages en faveur de la candidate frontiste. OpinionWay affiche un résultat légèrement supérieur avec 36%, tandis que Harris Interactive l’évalue à 33%. Cette cohérence entre les trois principaux instituts de sondage renforce la solidité de son positionnement.

Près de la moitié des Français (48%) considèrent désormais que Marine Le Pen remportera la présidentielle, reflétant une perception généralisée de son invincibilité au premier tour et sa capacité à se qualifier pour le ballottage final.

Mélenchon creuse l’écart et sécurise sa place au second tour

Jean-Luc Mélenchon consolide sa position de dauphin avec une dynamique positive. Le leader de La France insoumise atteint 18% à 19% selon les différentes configurations testées, marquant une progression de 2 points dans la dernière vague de novembre. Surtout, il creuse un écart conséquent avec ses poursuivants, dépassant parfois de jusqu’à 7 points le troisième candidat.

Cette avance substantielle assure pratiquement sa qualification pour le second tour, quelle que soit la configuration finale des candidatures à la primaire du centre et de la droite. Dans les scénarios testant l’arrivée de David Lisnard ou Dominique de Villepin, Mélenchon recueille 19% face à 12% pour Édouard Philippe. Avec Gabriel Attal comme représentant du centre, il atteint également 19%.

Seuls 17% des sondés croient à une victoire électorale de Mélenchon à la présidentielle, chiffre très inférieur à celui de Marine Le Pen mais qui demeure significatif parmi les autres candidats de l’opposition.

Édouard Philippe en chute libre

L’ancien Premier ministre connaît une dégringolade politique inquiétante. Dans le scénario d’une candidature unique du centre, Édouard Philippe tombe à 14%, soit un recul de 2 points. Dans l’hypothèse d’une double candidature au centre avec Gabriel Attal, le maire du Havre dévisse à 11%, se plaçant à égalité avec Raphaël Glucksmann.

Ce déclin contraste violemment avec les espoirs que certains cadres de la droite et du centre plaçaient en lui il y a quelques mois. Ses 11% à 14% des intentions de vote pèsent lourd face aux 35% de Marine Le Pen et aux 18-19% de Jean-Luc Mélenchon. Seuls 11% des Français le créditent d’une victoire possible à la présidentielle.

L’érosion électorale d’Édouard Philippe bénéficie largement à ses concurrents du centre et de la droite, notamment dans les configurations où plusieurs candidatures rivales sont testées simultanément.

Lisnard et Attal sèment le trouble

Le maire de Cannes David Lisnard enregistre une percée remarquée et confirmée par les derniers sondages. Il atteint 9% dans certaines configurations, se plaçant au même niveau que Gabriel Attal. Cette progression fait dire à ses soutiens que « quelque chose se passe » dans le corps électoral.

Gabriel Attal, ancien porte-parole du gouvernement Macron, fluctue entre 6% et 9% selon les scénarios testés. Son émergence tardive dans la course présidentielle complexifie le paysage fragmenté du centre et de la droite, où s’affrontent désormais quatre candidats potentiels de stature nationale.

Bruno Retailleau, ancien président des Républicains, se situe entre 7% et 10% selon les configurations, tandis que Raphaël Glucksmann, le candidat du centre progressiste, obtient 10% à 13% des intentions de vote. Éric Zemmour, avec 4% à 4,5%, reste marginal dans le paysage politique.

Enjeux économiques

Les sondages révèlent l’obsession des Français pour le pouvoir d’achat, cité par 58% des sondés comme première motivation de vote. Loin devant la sécurité (26%), cette préoccupation économique doit guider les stratégies de tous les candidats en cette fin d’année 2026.

Face aux difficultés évidentes de la droite et du centre à émerger contre le bloc Pen-Mélenchon, l’idée d’une grande primaire des démocrates gagne du terrain. Deux tiers des Français (66%) se déclarent favorables à l’organisation d’une telle primaire, signe que l’électorat central et de droite aspire à un regroupement des forces anti-Mélenchon.

Cette demande citoyenne reflète la conscience généralisée que la fragmentation actuelle conduit inévitablement à l’écrasement de la droite au premier tour et à un duel au second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, deux extrêmes du spectre politique français.

Cinq mois pour rebattre les cartes : les variables d’ajustement politiques

Il convient de noter que les derniers sondages ont été réalisés avant la journée de mobilisation nationale du 7 novembre contre la vie chère, qui a rassemblé entre 146.000 et 250.000 personnes selon les sources. Cette manifestation pourrait modifier la trajectoire de certains candidats, en particulier ceux en capacité de canaliser l’inquiétude économique des Français.

Les cinq mois restant jusqu’au scrutin offrent encore des possibilités de réalignement, notamment si une primaire de la droite et du centre parvient à émerger et à concentrer les suffrages autour d’un candidat unique. Cependant, les tendances lourdes mesurées par les trois principaux instituts de sondage suggèrent une trajectoire claire : un premier tour ultra-polarisé entre Le Pen et Mélenchon, avec un centre et une droite fragmentés incapables de rivaliser.

Pour aller plus loin

📊🚨 SONDAGE – Intentions de vote à l’élection présidentielle (J-161) : 🔵 Marine Le Pen : 34 % (+1)

🔴 Jean-Luc Mélenchon : 19 % (+2)

🟡 Édouard Philippe : 12 % (-3)

🟣 Raphaël Glucksmann : 11 % (-1)

🔵 David Lisnard : 9 % (+2)

🔵 Bruno Retailleau : 5 % (+1)

⚫️ Éric Zemmour : 3 % (-2)

🟢 Marine Tondelier : 2 % (=) (Harris-Interactive/M6) — Actu & Politique (@actuetpolitique) November 9, 2026

Présidentielle 2027 : 40 prétendants à l’Élysée. À ce jour, La Loupe suit 36 candidatures déclarées et 4 personnalités non déclarées mais testées dans les sondages. Le détail, bloc par bloc, et la méthode dans ce fil ↓ — La Loupe Politique (@LoupePolitique) November 7, 2026