La défiance envers les médias s’accentue, selon le baromètre La Croix 2025

Alors que l’intérêt des Français pour l’actualité reste élevé (76%), leur méfiance envers les médias atteint un nouveau record. Le sentiment d’être confronté à la désinformation progresse significativement sur tous les supports, révèle le 38ᵉ baromètre de la confiance dans les médias La Croix-La Poste.

Une confiance en chute libre

La défiance des Français envers les médias poursuit sa progression inquiétante. En janvier 2025, 62% des sondés estiment qu’il faut « se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité », soit une hausse de 8 points depuis 2022. Ce sentiment est particulièrement marqué chez les catégories socioprofessionnelles moins favorisées, dont seuls 28% accordent leur confiance aux médias.

La famille et les proches, premières sources d’information fiables

Dans ce contexte de méfiance généralisée, les Français continuent de privilégier leurs proches comme source d’information (70% de confiance). Les médias traditionnels conservent toutefois une certaine crédibilité auprès de leurs utilisateurs réguliers : 74% des téléspectateurs font confiance aux JT, 72% aux lecteurs de la presse régionale.

La fatigue informationnelle persiste

La moitié des Français (51%) déclarent ressentir de la fatigue face à l’actualité. Les principales causes ? La redondance des sujets (44%), mais aussi un sentiment croissant d’angoisse et d’impuissance face aux nouvelles (41%). Cette lassitude touche particulièrement les femmes, dont 49% évoquent ce sentiment d’impuissance contre 32% des hommes.

Le défi de la désinformation

La perception de la désinformation atteint des niveaux préoccupants : 53% des sondés estiment y être confrontés plusieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux. Plus inquiétant encore, ce sentiment progresse fortement concernant la télévision (45%, +9 points) et la presse numérique (35%, +6 points).

Pour lutter contre ce phénomène, les Français privilégient un meilleur contrôle des réseaux sociaux (59%) et souhaitent une plus grande transparence des médias sur leurs méthodes de travail (44%). L’éducation aux médias (41%) et le fact-checking (26%) sont également cités comme des solutions potentielles.

Cette édition 2025 du baromètre révèle ainsi un paradoxe : malgré un intérêt soutenu pour l’actualité, la confiance dans le système médiatique continue de s’éroder, tandis que le sentiment d’être exposé à la désinformation ne cesse de progresser.