Marine Le Pen peut se présenter à la présidentielle

La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt mardi 7 juillet 2025 dans l’affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Marine Le Pen voit sa peine d’inéligibilité réduite à 45 mois en appel, ouvrant la voie à une quatrième candidature à la présidentielle. Cependant, cette possibilité juridique s’accompagne d’un dilemme personnel : la leader du RN devra porter un bracelet électronique pendant un an, une condition qu’elle a répété à plusieurs reprises ne pas vouloir accepter pour mener campagne.

Les peines prononcées : culpabilité confirmée sur le détournement de fonds

La cour d’appel de Paris a confirmé la culpabilité de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics et de complicité dans ce délit. La présidente de la cour a insisté à plusieurs reprises sur la gravité des faits, précisant qu’ils s’étaient déroulés sur onze ans et trois mandatures tandis que le Parlement européen alertait sans cesse sur le respect des règles.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 2,8 millions d’euros de fonds détournés. La cour a établi l’existence d’« un mode de fonctionnement dont la finalité visait à s’accaparer les fonds européens à une autre finalité que celle à laquelle ils étaient destinés ». Cette organisation systématique s’est mise en place sous l’impulsion de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen elle-même.

Sur le plan pénal, Marine Le Pen écope d’une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et un an ferme aménageable. Elle devra également verser une amende de 100.000 euros. Cet emprisonnement d’un an ferme s’accompagne de la condition du port du bracelet électronique pendant toute sa durée d’exécution.

Une inéligibilité réduite qui change la donne

Cette inflexion majeure représente un tournant dans le dossier judiciaire de la présidente du Rassemblement national. Rodolphe Bosselut, son avocat, a qualifié cette décision d’« un bon début » et de satisfaction « partielle », soulignant que la réduction de la peine d’inéligibilité constituait « un point extrêmement important ». Il a également relevé les mentions de la présidente de la cour sur la liberté pour les électeurs d’avoir accès à l’ensemble des candidats.

Le bracelet électronique : un obstacle à la campagne présidentielle

En février dernier, lors d’un entretien exclusif accordé à BFMTV, Marine Le Pen avait déclaré sans ambiguïté : « On ne peut pas faire campagne dans ces conditions ». Elle faisait référence au port obligatoire du bracelet électronique en cas de condamnation à une peine ferme aménageable. Cette déclaration posait clairement les contours du dilemme auquel elle fait face.

La situation juridique est devenue paradoxale : Marine Le Pen dispose désormais de la capacité légale à se présenter à l’élection présidentielle. Cependant, l’obligation du bracelet électronique pendant une année complète compromet sa capacité pratique à mener une campagne présidentielle normale. Une telle campagne implique des déplacements constants, des meetings, des interviews, des visites de terrain – autant d’activités difficilement compatibles avec le port d’un bracelet de suivi électronique aux yeux de l’opinion publique.

Les autres condamnations dans le dossier des assistants parlementaires

Marine Le Pen n’est pas la seule condamnée dans cette affaire. Fernand Le Rachinel, premier à comparaître à la barre, a reçu une peine réduite en appel : deux ans de prison avec sursis au lieu de trois ans, une amende de 15.000 euros et un an d’inéligibilité contre trois ans en première instance.

Bruno Gollnisch, l’ancien eurodéputé du Rassemblement national absent de l’audience, a été condamné à trois ans de prison et à un an d’inéligibilité, une sanction allégée par rapport aux trois ans d’inéligibilité prononcés en première instance. Le député Julien Odoul figurait également parmi les prévenus dans cette affaire jugée en appel.

Les réactions politiques

Dans l’opposition, les réactions ont souligné que le fond du problème restait intact, indépendamment de qui représenterait le Rassemblement national à la présidentielle. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, a rappelé que la priorité demeurait le respect du droit et de la justice.

Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste, a insisté sur le fait que « Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça ne change rien » au regard du programme du Rassemblement national. Il a réaffirmé que le parti « a volé le contribuable européen » et a volé les Français, des accusations confirmées deux fois par la justice.

Philippe Brun, député PS de l’Eure, a caractérisé Marine Le Pen et Jordan Bardella comme des « candidats interchangeables », suggérant que le choix entre les deux n’avait aucun impact politique significatif pour les électeurs.

Les prochaines étapes

Marine Le Pen a quitté le palais de justice sans faire de déclaration à la presse, se dirigeant directement vers le siège du Rassemblement national où une réunion de crise était organisée avec les cadres du parti. Cette discrétion contraste avec les déclarations de ses avocats et suggère que la direction du parti prenait le temps de peser tous les éléments de cette décision historique.

L’enjeu dépasse largement la simple question juridique. Marine Le Pen doit arbitrer entre son ambition personnelle de se présenter une quatrième fois à la présidentielle et sa conviction inébranlable qu’une campagne présidentielle ne peut se dérouler normalement avec un bracelet électronique. Jordan Bardella, vice-président du parti, demeurait le candidat de repli en cas de renonciation de Marine Le Pen.

L’avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, a pour sa part souligné l’importance de cette condamnation confirmée en appel, déclarant que la cour avait validé le fait que « l’argent du contribuable européen et du citoyen français » avait été détourné via « l’organisation pendant des années » mise en place par la direction du Front national.

L’impact sur la stratégie électorale du Rassemblement national

Quelle que soit la décision de Marine Le Pen, le Rassemblement national dispose d’une alternative viable avec Jordan Bardella. La possibilité théorique pour Marine Le Pen de se présenter change néanmoins la dynamique interne du parti et l’équilibre des pouvoirs à la tête de la formation politique.

Thomas Ménagé, député RN du Loiret, a affirmé que « rien ne change » pour les parlementaires du Rassemblement national, qui continueraient leur travail législatif quel que soit le visage du candidat à l’élysée.

Le piège de la Cour d’appel

Cette décision de la cour d’appel place Marine Le Pen face à un choix authentiquement cornélien. Sur le plan juridique, elle bénéficie d’une victoire substantielle avec la réduction drastique de sa peine d’inéligibilité. Sur le plan pratique et politique, le bracelet électronique demeure un obstacle majeur à la conduite normale d’une campagne présidentielle.

Son silence à la sortie du palais de justice suggère qu’elle prend le temps nécessaire pour consulter ses proches, ses équipes et réfléchir à la meilleure stratégie pour le Rassemblement national et ses ambitions personnelles.

En ne l’empêchant pas de se présenter à la présidentielle, mais en soumettant Marine Le Pen au port du bracelet électronique, la justice a tendu un piège redoutable à la fois au Rassemblement National et à sa chef de file.

Procès en appel du RN: « une inflexion considérable sur la peine d’inélégibilité » note l’avocat de Marine Le Pen pic.twitter.com/dnJk5KwprQ — BFM (@BFMTV) July 7, 2026