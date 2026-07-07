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« Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle »

- 19:55

Marine Le Pen a décidé de se pourvoir en Cassation après sa condamnation par la cour d’appel de Paris, ce qui, en principe ne l’oblige plus à porter un bracelet électronique. Elle affirme sur TF1 : »Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle ».

Marine Le Pen à TF1 "Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle" (capture TF1)
Marine Le Pen à TF1 « Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle » (capture TF1)

« À partir du moment où ma peine d’inéligibilité a été purgée, je veux aller au bout des voies de recours qui sont permises à tout justiciable pour pouvoir défendre mon innocence » explique la cheffe de file du Rassemblement National sur TF1.

Ce pourvoi en cassation suspend les effets de l’arrêt. Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.

Marine Le Pen peut se présenter à la présidentielle

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