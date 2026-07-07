Marine Le Pen a décidé de se pourvoir en Cassation après sa condamnation par la cour d’appel de Paris, ce qui, en principe ne l’oblige plus à porter un bracelet électronique. Elle affirme sur TF1 : »Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle ».

« À partir du moment où ma peine d’inéligibilité a été purgée, je veux aller au bout des voies de recours qui sont permises à tout justiciable pour pouvoir défendre mon innocence » explique la cheffe de file du Rassemblement National sur TF1.

Ce pourvoi en cassation suspend les effets de l’arrêt. Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.

Oui, je suis candidate à l’élection présidentielle. Avec Jordan Bardella, nous allons démarrer cette campagne présidentielle et c’est ensemble que nous irons convaincre les Français que nous sommes les seuls à pouvoir prendre de bonnes décisions pour changer leur avenir. pic.twitter.com/kvXgFUFd8t — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 7, 2026

Lorsque Gilles Bouleau rappelle à la détourneuse de fonds publics Marine Le Pen le slogan de son parti : « Mains propres, tête haute », elle tente de s’en sortir en essayant d’entraîner avec elle Mélenchon et Bayrou. Mais Bouleau lui rappelle qu’elle, c’est un autre niveau. 😏 pic.twitter.com/sNLYanHDdN — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) July 7, 2026

À partir du moment où ma peine d’inéligibilité a été purgée, je veux aller au bout des voies de recours qui sont permises à tout justiciable pour pouvoir défendre mon innocence. Ce pourvoi en cassation suspend les effets de l’arrêt. Je ferai donc campagne sans bracelet… pic.twitter.com/90g2DN5sMm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 7, 2026