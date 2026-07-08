Marine Le Pen : un joli un pied de nez à la justice

En formant un pourvoi en cassation pour se présenter à la présidentielle sans bracelet électronique, la cheffe de file du RN se moque ouvertement de la justice pour faire la course à l’Elysée.

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, il faut bien reconnaître que Marine Le Pen vient de faire un coup de maître politique. Du grand art. Condamnée le 7 juillet 2026 par la cour d’appel de Paris pour détournement de fonds publics, elle est autorisée à se présenter à l’élection présidentielle de 2027 ayant purgé sa peine d’inéligibilité. Reste la peine de prison qu’elle devra effectuer sous bracelet électronique. Or, Marine Le Pen a toujours dit qu’elle ne ferait pas campagne avec cette contrainte humiliante. Comment pouvait-elle s’en sortir ?

Le pari gagnant du pourvoi en cassation

Tout simplement en formant un pourvoi en Cassation, puisqu’elle s’estime innocente des faits qui lui sont reprochés. Par voie de conséquence, la peine est suspensive. Il faudra attendre l’arrêt de la cour de Cassation pour que le sort de Marine Le Pen soit définitivement fixé.

Que peut décider la Cour de cassation ? Le moins probable, c’est que la Cour suprême de l’ordre judiciaire casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoi l’affaire devant une nouvelle cour d’appel pour tirer toutes les conséquences de la cassation. A l’évidence, cela prendra plusieurs années. Et les élections présidentielles d’avril et mai 2027 seront déjà loin. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle bénéficiera d’une immunité totale durant son mandat. Ensuite, le fameux bracelet sera porté comme une sorte de bijou de la politique.

La justice… politique

Le plus probable, c’est que la Cour de cassation rejette le pourvoi. Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris deviendra immédiatement exécutoire. Donc Marine Le Pen devra porter le bracelet si infamant.

La question est de savoir quand la plus haute juridiction judiciaire va rendre son arrêt. Si c’est avant le second tour, soit le 2 mai 2027, les hauts magistrats seront accusés de vouloir influencer le vote des Français. Ils ne prendront pas ce risque qui serait source d’un grand désordre public punissable par la loi !

Si c’est après le 2 mai 2027, soit Marine Le Pen est élue présidente et devient donc juridiquement intouchable. Soit elle n’est pas élue et elle se fichera comme d’une guigne de porter un bracelet à la cheville.

Dans tous les cas de figure, le coup est bien joué. C’est un joli pied de nez fait à la justice…politique.