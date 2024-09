Nancy : « Les Musulmans dans l’Histoire de France : une place singulière »

L’Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances (AVEC), en partenariat avec la Ville de Nancy, organise l’exposition itinérante nationale, « Les Musulmans dans l’Histoire de France – une place singulière », qui se tiendra du vendredi 20 septembre au samedi 5 octobre 2024, à l’Hôtel de Ville de Nancy, salle Mienville (entrée rue Pierre Fourier).

Cette exposition offre une perspective historique riche et documentée sur les interactions, contributions et influences des musulmans dans l’histoire de France. Depuis les premières conquêtes arabo-musulmanes au VIIIᵉ siècle jusqu’à nos jours, elle explore treize siècles de relations qui ont façonné la civilisation française sur les plans militaire, politique, économique, religieux, culturel et artistique.

Cinq grandes périodes

L’exposition, conçue en cinq grandes périodes historiques, est une initiative de Jamel El Hamri, historien et chercheur associé au CNRS-IREMAM. Elle circulera à travers différentes villes de France après son passage à Nancy.

Cette initiative permet d’appréhender la richesse des apports des musulmans à l’histoire de France, en soulignant des épisodes souvent méconnus ou sous-estimés de notre passé commun. Elle s’adresse à un large public et offre une visite libre ou guidée, selon les préférences des visiteurs.

Un programme riche et varié

Vernissage : Vendredi 20 septembre 2024 à 18h

Entrée libre, ouvert à tous.

Conférences-débats :

Animées par des experts de renom en histoire, sociologie, anthropologie et philosophie.

Samedi 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 30

La place des musulmans dans l’histoire de France

Jamel El Hamri, Historien, Chercheur associé CNRS-IREMAM

Une « école à soi » : L’enseignement privé musulman en France de 2004 à 2024

Diane-Sophie Girin, Docteure en Sociologie, Postdoctorante au Césor – EHESS

Les conversions à l’islam dans l’histoire de la France et des États-Unis : perspectives comparées

Juliette Galonnier, Docteure en Sociologie, Assistant Professor au CERI à Sciences Po

Les musulmans dans les sociétés française et européenne : approche comparative

Moussa Khedimellah, Chercheur spécialiste de l’islam en Europe, Consultant expert

La France puissance musulmane ? Politiques coloniales au tournant des XIXe et XXe siècles

Mouloud Haddad, Docteur en sociologie, enseignant à l’Université de Bordeaux

Table ronde inter-religieuse

Samedi 5 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

Avec des dignitaires religieux, des élus et des personnalités locales sur le thème :

« Vivre la fraternité au sein de la République ».

Après-midis culturels :

Les samedis 21, 28 septembre et 5 octobre, de 14 h 30 à 18h

Des artistes locaux animeront des performances culturelles en lien avec le thème de l’exposition