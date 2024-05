L’auteur est un spécialiste de la criminalité organisée en France. Il est aussi réalisateur, scénariste et auteur d’une dizaine d’essais et romans sur le milieu français. Depuis 2021, il est l’auteur de Polar vert (Milan), une série à succès sur les crimes écologiques.

E cose torte strappanu.

Les choses tordues se cassent”.

La chute d’un parrain corse racontée par trois témoins : un truand, un informateur de la police judiciaire et une flic.

Trois points de vue radicalement différents qui racontent la descente aux enfers du parrain et la naissance d’une légende du grand banditisme.

Comme dans le film Rashômon, chaque voix insulaire décrit comment e cose torte strappanu – « les choses tordues se cassent ».

Un polar qui nous plonge dans le cerveau de ceux qui détiennent les ficelles du vrai pouvoir en Corse. Aussi troublant que glaçant.

Un baron mafieux

L’auteur croît utile de préciser : « Ceci est une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé serait purement fortuite. »

L’histoire commence ainsi : « Sidore arriva avec une heure d’avance et cacha sa moto derrière une haie. Une règle apprise auprès de Toussaint, dit Santu. L’un des dix hommes qui formaient le tour de table de la Marina. Un baron mafieux décrit par les flics et les journalistes comme le parrain d’un groupe criminel dont la réputation dépassait largement les frontières de la Corse.

Ne jamais se laisser surprendre.

Ni par ses ennemis, encore moins par ses amis.

Il n’y a pas pire que la trahison. »

Ambiance. Pas de doute, on est bien en Corse…

« Une légende Corse » de Thierry Colombié. Sortie le 22 mai dans l’édition de Poche, 9,50 €