Librairie Essey-Littéraire : une conférence-débat sur Jeanne d’Arc

Samedi 10 octobre, la librairie Essey-Littéraire à Essey-lès-Nancy, reçoit Marcel Gay pour une conférence-débat autour du mythe de Jeanne d’Arc. Entrée gratuite.

Nous avons tous appris à l’école que Jeanne d’Arc est née le 6 janvier 1412 à Domrémy, en Lorraine, qu’elle était la fille d’un pauvre laboureur, qu’elle ne savait ni lire ni écrire. Un jour, alors qu’elle gardait les moutons, elle entendit des voix célestes. Celles-ci lui ont commandé d’aller voir le roi et de prendre la tête de son armée. Jeanne, simple bergère, est allée à Chinon, elle a révélé un secret au dauphin. Puis, elle a libéré Orléans, elle a conduit Charles à son sacre à Reims, elle a « bouté » les Anglais hors du royaume. Mais elle fut trahie, capturée, vendue aux Anglais. Condamnée au bûcher, elle fut brûlée vive sur la place du Vieux-Marché à Rouen, le mercredi 30 mai 1431. Jeanne n’avait que 19 ans.

Une enquête policière

Et si tout était faux ? Si Jeanne n’était pas née à Domrémy ? Si elle n’était pas morte à Rouen sur un grand bûcher ? Mais alors, qui était cette femme du moyen-âge qui a osé briser tous les tabous de son temps, qui s’habillait en homme, qui montait à cheval, qui faisait la guerre ? A quoi ressemblait-elle ? Quelle langue parlait-elle ? Qu’est-elle devenue après le bûcher ?

Pour répondre à ces questions, Marcel GAY et Roger Senzig ont mené une véritable enquête policière. Ils ont publié en 2007 « L’Affaire Jeanne d’Arc » (Editions Florent Massot).

Marcel GAY, journaliste, parlera de son enquête au cours d’une conférence-débat le :

Samedi 10 octobre à 11 H 00

Librairie Essey Littéraire

Place de la République

54270 ESSEY-LES-NANCY

ENTRÉE LIBRE