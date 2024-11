De Gaulle : Une succession pour l’Histoire

La maison de vente aux enchères Artcurial organise le 16 décembre 2024, une vente exceptionnelle et inédite en France des écrits et souvenirs personnels du général de Gaulle provenant de la succession de l’amiral Philippe de Gaulle.

Documents familiaux et privés, mais également objets et souvenirs, plus de 350 lots seront proposés à l’occasion de cette vente unique et historique. Une partie du produit de la vente sera reversée à la Fondation Anne de Gaulle.

L’Appel du 18 juin

En parallèle de cette vacation, Artcurial exposera pour la première fois au public, du 7 au 15 décembre, à l’hôtel Marcel Dassault, l’un des documents les plus emblématiques de l’Histoire de France : le manuscrit original de l’Appel du 18 juin 1940, rédigé par le général de Gaulle à Londres.

Un ensemble unique d’écrits et objets personnels retraçant l’épopée de Charles de Gaulle

Cette vente exceptionnelle comprend des écrits de Charles de Gaulle qui éclairent les influences, réflexions et événements ayant contribué à façonner l’une des figures les plus illustres de l’Histoire. Plusieurs brouillons et manuscrits majeurs de ses travaux théoriques et historiques seront mis en vente, dont un manuscrit pour La Discorde chez l’ennemi (estimé à 50 000 – 60 000 €) ainsi que des ensembles relatifs à l’ouvrage Le Fil de l’épée, comprenant des recherches initiales et des premières rédactions.

Des lettres codées

La vente propose également une importante collection de correspondances privées du Général de Gaulle, dont des lettres émouvantes échangées avec son fils Philippe et des lettres familiales, telles que celle envoyée à son épouse pendant les combats de mai 1940 (estimée à 7 000 – 8 000 €). On retrouvera également des lettres codées adressées à sa mère pendant sa captivité à la fin de la Première Guerre mondiale.

Cette correspondance s’enrichit de lettres échangées avec des personnalités de l’époque, telles que François Mauriac, André Malraux, Georges Bernanos et Paul Claudel, ainsi que des courriers de Winston Churchill, ou encore des lettres de Joséphine Baker, signées Votre fidèle et sale gaulliste.

Des objets personnels comme la montre bracelet R 27 patent pending de la célèbre manufacture LIP portée par le Général dans les années 1960 (est. 6 000 – 10 000 €) complèteront cette sélection allant de l’enfance du futur Général jusqu’à son retrait de la vie publique.

Informations pratiques

Exposition publique :

Du samedi 7 décembre 2024

Au dimanche 15 décembre 2024

11h – 18h

Vente aux enchères :

Lundi 16 décembre 2024 – 14h

Artcurial 7 rond-point des Champs-Elysées

Marcel-Dassault

75008 Paris